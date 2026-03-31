Ο Γιώργος Κούδας βράβευσε τον Αντρέ Βιεϊρίνια, σε μια από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς των βετεράνων του ΠΑΟΚ, με 606 και 344 συμμετοχές να είναι στο ίδιο κάδρο.

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (31/3) η ετήσια εκδήλωση των βετεράνων ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, σε μια βραδιά με μεγάλη συμμετοχή, έντονο «ασπρόμαυρο» χρώμα και βασικό χαρακτηριστικό το οικογενειακό κλίμα που κυριάρχησε από την αρχή μέχρι το τέλος.

Παλιές και νεότερες μορφές του Δικεφάλου έδωσαν το «παρών», σε μια συνάντηση γενεών που είχε ξεχωριστή αξία για τον σύλλογο. Από τον Γιώργο Κούδα μέχρι και τον Δημήτρη Πέλκα, που εκπροσώπησε το ποδοσφαιρικό τμήμα και βραβεύτηκε για την προσφορά του στην ομάδα, η εκδήλωση θύμισε σε όλους πως ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο το παρόν του, αλλά και η συνέχεια της ιστορίας του.

«Εύχομαι τον Μάιο να πανηγυρίζουμε την κατάκτηση του νταμπλ», είπε από το βήμα της εκδήλωσης ο εκ των αρχηγών του «Δικεφάλου» και αποθεώθηκε από τους παραβρισκόμενους.

Η ετήσια εκδήλωση των βετεράνων ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των επτά παιδιών που χάθηκαν στη Ρουμανία και του Κλεομένη, που δολοφονήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες, ενώ έκλεισε μέσα σε θερμό χειροκρότημα, χαμόγελα, αγκαλιές και πολλές αναμνήσεις.

Κυρίως, όμως, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά πως ο «Δικέφαλος» παραμένει μια μεγάλη οικογένεια, που ξέρει να τιμά τους ανθρώπους της και να κρατά ζωντανό το νήμα της ιστορίας της.

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του Λάκη Πρόγιου, ο οποίος στα 92 του χρόνια παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους σε ηλικία εν ζωή παλαίμαχους ποδοσφαιριστές του «Δικεφάλου», χαρίζοντας με την παρουσία του μια ιδιαίτερα συγκινητική πινελιά στη βραδιά.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκαν οι 15 τιμητικές βραβεύσεις ανθρώπων που φόρεσαν την ασπρόμαυρη φανέλα και άφησαν το αποτύπωμά τους στην ιστορία του συλλόγου. Κατά σειρά τιμήθηκαν οι Φιλώτας Πέλλιος, Αγγελος Αναστασιάδης, Παναγιώτης Κερμανίδης, Νίκος Αλαβάντας, Βασίλης Βασιλάκος, Απόστολος Τσουρέλας, Γιώργος Σκαρτάδος, Θωμάς Σίγγας, Χάρης Μπανιώτης, Γιάννης Γκιτσιούδης, Δημήτρης Σαλπιγγίδης, Βαγγέλης Κουτσόπουλος, Στέφανος Αθανασιάδης, Αντρέ Βιεϊρίνια και Δημήτρης Πέλκας.

Κούδας σε Βιεϊρίνια: «Ο άρχοντας των αποδυτηρίων»

Από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς ήταν η βράβευση του Αντρέ Βιεϊρίνια από τον Γιώργο Κούδα. Δύο μεγάλες μορφές του Δικεφάλου στάθηκαν δίπλα δίπλα, με τον «Μεγαλέξανδρο» να μετρά 606 συμμετοχές με την ασπρόμαυρη φανέλα και τον Πορτογάλο 344, σε μια εικόνα που από μόνη της αποτύπωνε το βάρος της ιστορίας του ΠΑΟΚ.

«Είναι μεγάλη υπόθεση για τον ΠΑΟΚ να έχει μια προσωπικότητα όπως ο Αντρέ στα αποδυτήρια του. Να αγαπάς και να βοηθάς όλα τα παιδιά που παίζουν στον ΠΑΟΚ. Είσαι ο άρχοντας των αποδυτηρίων», είπε ο Γιώργος Κούδας, με τον Βιεϊρίνια να απαντά εμφανώς συγκινημένος: «Είναι τιμή μου. Δεν γεννήθηκα ΠΑΟΚ, έγινα ΠΑΟΚ. Είμαι ευλογημένος που βρίσκομαι ανάμεσα σε θρύλους της ομάδας. Αγάπησα τον ΠΑΟΚ και με αγάπησε από την πρώτη μέρα που ήρθα στην Ελλάδα. Δίνω από την πρώτη ημέρα τα πάντα για να μεγαλώσει και να μεγαλουργήσει ο ΠΑΟΚ».

Παράλληλα, το «παρών» στην εκδήλωση έδωσε και η γυναικεία ομάδα χάντμπολ του ΠΑΟΚ, η οποία πριν από λίγες εβδομάδες κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας, προσθέτοντας ακόμη μία επιτυχία στην ασπρόμαυρη οικογένεια και δίνοντας τον δικό της ξεχωριστό τόνο σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και τη συνέχεια του συλλόγου.