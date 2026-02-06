Μπορεί με τα χρόνια οι δύο «αιώνιοι» να παίζουν όλο και πιο συχνά μεταξύ τους, ωστόσο τα δεδομένα δεν αλλάζουν για τον Ολυμπιακό. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Ολυμπιακός VS Παναθηναϊκός ή και το ανάποδο. Όπως και να είναι δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με τους Πειραιώτες. Για τον Οργανισμό του Ολυμπιακού τα ματς αυτά είναι τα μόνα στην ελληνική επικράτεια που δεν είναι απλά παιχνίδια. Που πάντα είναι κάτι παραπάνω από από ένα ντέρμπι. Που πάντα ο κόσμος των Ερυθρόλευκων θα ζητά την κατάκτηση της νίκης αλλά και την καλύτερη δυνατή εμφάνιση (για κάθε φορά).

Ο Ολυμπιακός πηγαίνει σε αυτό το ντέρμπι έχοντας ξανά θέματα με βασικούς του παίκτες καθώς ο Ελ Καμπί εκτός απροόπτου θα είναι ΟΚ αλλά θα έρθει από τον πάγκο έχοντας χάσει 2 αγώνες ενώ ο Πιρόλα έως και την Πέμπτη έκανε ατομικό πρόγραμμα.

Η βασική δύναμη του Ολυμπιακού και για αυτόν τον αγώνα θα είναι ο άξονάς του. Εφόσον οι Έσε και Σιπιόνι που φαντάζουν φαβορί μαζί με τον Τσικίνιο (και ενώ υπάρχει και η επιλογή του Μουζακίτη) βρεθούν σε ιδανική αγωνιστική ημέρα τα πράγματα θα μπορούν να γίνουν πολύ πιο ξεκάθαρα.

Από την άλλη φυσικά και θα χρειαστεί παίκτες - κλειδιά όπως ο Ποντένσε να ανεβάσουν και άλλο τις στροφές του. Ο Πορτογάλος ήταν θετικότατος με τον Αστέρα αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με ντέρμπι και άλλες απαιτήσεις. Ανήμερα της ημέρας μνήμης των θυμάτων της τραγωδίας της Θύρας 7 (στις 8 Φλεβάρη του 1981) το κίνητρο θα είναι αυξημένο για τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ και για αυτόν τον λόγο. Θα έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία η νίκη σε ένα ντέρμπι σε μία τέτοια ημέρα τιμής και μνήμης για αυτά τα αδικοχαμένα παιδιά.

Τα δύο βασικά κέρδη από την ισοπαλία με την ΑΕΚ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε δώσει προ ημερών το... σύνθημά του. Ότι δηλαδή ο Ολυμπιακός άφησε πίσω του το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ωστόσο από αυτό το εκτός έδρας 1-1 ο Ολυμπιακός είχε 2 κέρδη.

Πρώτον και βασικότερο δεν έμεινε πιο πίσω στην βαθμολογία και έτσι μπόρεσε μετά - έστω και προσωρινά γιατί κάθε αγωνιστική είναι αλλιώς - να επιστρέψει στην κορυφή. Και δεύτερον διότι στην ΑΕΚ όπως φάνηκε επέλεξαν να ρίξουν βάρος στο... τρίτο ημίχρονο και να ασχολούνται για σχεδόν μία εβδομάδα με την διαιτησία και όσα ακολούθησαν μετά το τέλος μίας αναμέτρησης, πράγμα που ποτέ δεν βοηθά έναν σύλλογο. Άλλο να είναι επικεντρωμένος στο αγωνιστικό σκέλος και άλλο να ασχολείσαι με άλλα ζητήματα.

Ο Παναθηναϊκός δεν είναι σαν την ΑΕΚ όμως. Αποτελεί μία άλλη συνθήκη. Και σε όσο δύσκολη θέση και να βρίσκεται δεν γίνεται να υποτιμηθεί σε καμία των περιπτώσεων. Εφόσον ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει το ματς στο 101% και βγάλει το μέταλλό του, το πάθος του και την αποφασιστικότητά του τότε με την ώθηση του κόσμου του θα μπορέσει να φτάσει σε μία σημαντικότατη νίκη.