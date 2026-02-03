Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι με την ΑΕΚ: «Το έχουμε αφήσει πίσω»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του στα κανάλια της NOVA ρωτήθηκε και για το 1-1 με την ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή.

Ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε πριν το Αστέρας - Ολυμπιακός και του έγινε ερώτηση και για το 1-1 με την ΑΕΚ την προηγούμενη Κυριακή, που είχε έντονο τρίτο... ημίχρονο. Ο Ισπανός τεχνικός των Πειραιωτών στο σχόλιό του στην κάμερα της NOVA μετά από ερώτηση για το ότι ήταν ένα έντονο ντέρμπι και εάν έχει ξεπεράσει όλη αυτήν την ατμόσφαιρα απάντησε ότι «ναι το έχουμε αφήσει πίσω. Δεν ασχοληθήκαμε ξανά με όσα έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια του ντέρμπι και μετά.

Τα αφήσαμε πίσω και ασχοληθήκαμε με την αποκατάσταση και την προετοιμασία του ματς με τον Αστέρα». Να τονιστεί ξανά πώς ο Ολυμπιακός είχε καταγγείλει τραμπουκισμούς προς την αποστολή του στο γήπεδο της ΑΕΚ αλλά και λεκτική επίθεση προς τον Ισπανό τεχνικό μετά τον αγώνα.