Ολοκληρώθηκε η εκδίκαση της κλήσης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Οργάνου της Λίγκας στην ΠΑΕ ΑΕΚ και στον Μάριο Ηλιόπουλο, με την απόφαση να αναμένεται εντός της ημέρας.

Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (6/2) η εκδίκαση της κλήσης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Οργάνου της Λίγκας στην ΠΑΕ ΑΕΚ και στον Μάριο Ηλιόπουλο για τα όσα ακολούθησαν του ντέρμπι τoυ Δικεφάλου με τον Ολυμπιακό.

Οι Κιτρινόμαυροι εκρποσωπήθηκαν από τον επικεφαλής του νομικού επιτελείου του κλαμπ, Χάρη Γρηγορίου, ενώ ως μάρτυρες έδωσαν το παρών ο Υπέυθυνος Γραφείου Τύπου της ΠΑΕ, Τάσος Τσατάλης και ο αντιπρόεδρος της ομάδας, Αλέξης Αλεξίου, οι οποίοι μίλησαν για το τετ α τετ του διοικητικού ηγέτη του Δικεφάλου με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Aρχικά ο κύριος Γρηγορίου προσκόμισε κάποια έγγραφα, όπως συμπληρωματική έκθεση της Αστυνομίας που αναφέρει ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν είναι σαφές ότι είπε τη λέξη «ντροπή» στον κόουτς των Ερυθρόλευκων.

Ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης έκανε λόγο για προβοκάτσια και προπαγάνδα, αναφέρθηκε στην παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο (όπως σε κάθε ματς), ενώ ξεκαθάρισε πως σε καμία περίπτωση δεν είπε κάτι μεμπτό στον Βάσκο τεχνικό των Πειραιωτών

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η απόφαση για την υπόθεση θα βγει εντός της ημέρας.