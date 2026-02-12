Ο Μιχάλης Μπακάκης αποφάσισε, σε ηλικία 34 ετών, να βάλει τέλος στη γεμάτη καριέρα του.

Μια γεμάτη καριέρα έλαβε τέλος. Ο Μιχάλης Μπακάκης από το 2008 που αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε επαγγελματικό επίπεδο μέχρι και σήμερα φόρεσε τη φανέλα μόνο τριών ομάδων: Του Παναιτωλικού, των Χανίων και της ΑΕΚ.

Υπηρέτησε τη φανέλα της Ενωσης από το 2014 μέχρι το 2022 και κατάφερε να πανηγυρίσει ένα πρωτάθλημα κι ένα Κύπελλο.

Αγωνίστηκε συνολικά 327 φορές, έχοντας 5 γκολ και 19 ασίστ. Ο Παναιτωλικός που ήταν η πρώτη κι η τελευταία του ομάδα του χάρισε 128 συμμετοχές, η ΑΕΚ 196 ενώ το πέρασμά του από τα Χανιά μόλις 1. Επίσης, φόρεσε 20 φορές τη φανέλα με το Εθνόσημο.

Το ποστάρισμα για την ανακοίνωση του τέλους της καριέρας του:

«Ήρθε η στιγμή που κάθε ποδοσφαιριστής ξέρει πως κάποτε θα έρθει, αλλά ποτέ δεν είναι πραγματικά έτοιμος να την πει δυνατά.

Μετά από τόσα χρόνια στα γήπεδα, μετά από αμέτρητες προπονήσεις, αγώνες, χαρές, απογοητεύσεις, τραυματισμούς και στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω το ποδόσφαιρο.

Το ποδόσφαιρο δεν ήταν ποτέ απλώς ένα επάγγελμα για μένα. Ήταν τρόπος ζωής. Μου έμαθε πειθαρχία, υπομονή, σεβασμό, τι σημαίνει να πέφτεις και να σηκώνεσαι ξανά. Μου χάρισε εμπειρίες που δεν αγοράζονται και φιλίες που θα κρατήσουν μια ζωή.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσους στάθηκαν δίπλα μου σε αυτό το ταξίδι: συμπαίκτες, προπονητές, διοικήσεις, γιατρούς, φυσιοθεραπευτές, αλλά πάνω απ’ όλα την οικογένειά μου που ήταν πάντα εκεί, στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον κόσμο. Σε όσους με στήριξαν, με πίστεψαν, με χειροκρότησαν αλλά και σε όσους με αμφισβήτησαν — γιατί όλοι με έκαναν καλύτερο.

Κλείνει ένας κύκλος, αλλά ανοίγει ένας νέος. Με την ίδια αγάπη, το ίδιο πάθος και τον ίδιο σεβασμό.

Το ποδόσφαιρο θα είναι πάντα μέσα μου.

Εις το επανιδείν», με τον Πέτρο Μάνταλο να του γράφει: «Το δικό μας μηχανάκι».

Η αποκαλυπτική συνέντευξή του στο Gazzetta

Μιλώντας στο Gazzetta για τη ζωή του, είχε αναφερθεί στους λόγους που έφυγε, οι οποίοι ακόμη δεν του έχουν... εξηγηθεί! Το «ντου» των οπαδών μετά το 3-0 από τον Λεβαδειακό, ο τσακωμός με τον Βράνιες.

Σύμφωνα με τον ίδιο ο Χιμένεθ ήταν ο καλύτερος προπονητής που είχε στην ΑΕΚ, θα ήθελε από τον Πέτρο Μάνταλο να είχε φύγει από την ομάδα για το καλό του, ενώ δεν δίστασε να πει ότι ήταν λάθος που ξηλώθηκε η ομάδα του πρωταθλήματος.