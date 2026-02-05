Σύμφωνα με τον πολωνικό Τύπο, ο Άρης βρίσκεται σε επαφές για την απόκτηση του 31χρονου Γερμανού μέσου Σεμπάστιαν Κερκ ο οποίος ανήκει στην Γκντίνια.

Δημοσίευμα της ιστοσελίδας «goal.pl» αναφέρει ότι ο Άρης επιδιώκει την απόκτηση του Σεμπάστιαν Κερκ ο οποίος είναι από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της πολωνικής ομάδας. «Ο Άρης προσπαθεί να αποκτήσει τον σταρ της Γκντίνια», και μάλιστα αναφέρει ότι οι «κίτρινοι» ήδη κατέθεσαν πρόταση για την αγορά των δικαιωμάτων του παίκτη. Φέτος, ο Σεμπάστιαν Κερκ μέτρησε 18 συμμετοχές κι έχει τρία γκολ και δύο ασίστ αγωνιζόμενος περισσότερο σε ρόλο επιτελικού μέσου. Σημειώνουν επίσης ότι η ομάδα του δεν έχει σκοπό να παραχωρήσει τον παίκτη.

Ο Κερκ ήταν στην Πολωνία και κατά τη διετία 2023-25 και για την ακρίβεια ήταν στη Λοντζ όπου σε 39 αγώνες είχε τρία γκολ και πέντε ασίστ. Ο 31χρονος μέσος πέρασε τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του στη Νυρεμβέργη και στο Ανόβερο.