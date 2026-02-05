Προπονήθηκε και παίζει με ΠΑΟΚ ο Χόνγκλα

Ο Μάρτιν Χόνγκλα ακολούθησε σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του ομαδικού προγράμματος και τέθηκε έτσι στην διάθεσή του Μανόλο Χιμένεθ για το μεγάλο ντέρμπι της πόλης.

Με πρωινή προπόνηση συνέχισε την προετοιμασία του ο Άρης ενόψει του μεγάλου αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο «Κλ. Βικελίδης» την Κυριακή (08/02-19:00) για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Γαλανόπουλος και Άλβαρο, θεραπεία ο Μισεουί, που στη συνέχεια έκανε ατομικό. Η προετοιμασία της ομάδας θα συνεχιστεί την Παρασκευή (06/02), με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο».