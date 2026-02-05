Άρης: Προπονήθηκε και παίζει με ΠΑΟΚ ο Χόνγκλα
Με πρωινή προπόνηση συνέχισε την προετοιμασία του ο Άρης ενόψει του μεγάλου αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο «Κλ. Βικελίδης» την Κυριακή (08/02-19:00) για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.
Ο προπονητής του Άρη, Μανόλο Χιμένεθ είδε τον Μάρτιν Χόνγκλα να ακολουθεί το μεγαλύτερο μέρος του σημερινού προγράμματος και να τίθεται στην διάθεσή του για το σημαντικό ματς με τον «δικέφαλο του βορρά».
Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Γαλανόπουλος και Άλβαρο, θεραπεία ο Μισεουί, που στη συνέχεια έκανε ατομικό. Η προετοιμασία της ομάδας θα συνεχιστεί την Παρασκευή (06/02), με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.