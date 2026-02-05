Μία δύσκολη αλλά σημαντική μεταγραφή παλεύει να κάνει ο Άρης καθώς οι Ιταλοί αναφέρουν ότι υπάρχει επίσημη πρόταση στη Φιορεντίνα για τον Κρίστιαν Κουαμέ.

Σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα, οι « κίτρινοι » έχουν επίσημη κρούση στη Φιορεντίνα για την απόκτηση του 28χρονου εξτρέμ και οι οι δύο σύλλογοι έχουν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας για να υπάρξει συμφωνία.

🚨 Excl. - #ArisSalonicco has submitted an official bid to #Fiorentina to try to sign Chrisrian #Kouamè. Talks in progress. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 5, 2026

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής ήταν δανεικός στην Έμπολι την περασμένη σεζόν όπου είχε εννιά γκολ με ένα γκολ αλλά πρόκειται για μία περίπτωση που κόστισε 15,5 εκατ. ευρώ στη Φιορεντίνα το καλοκαίρι του 2020 και μέχρι σήμερα μετρά 155 συμμετοχές με 11 γκολ και 17 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Το συμβόλαιο του 30 φορές διεθνή εξτρέμ, εκπνέει το καλοκαίρι του 2027 και μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί σε Σιταντέλα, Πράτο, Τζένοα και Άντερλεχτ.