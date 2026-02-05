Το Σάββατο 07/02 θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Ολυμπιακού το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7 θα τελεστεί το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου.

Τη Κυριακή 08/02 θα πραγματοποιηθεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το ντέρμπι αιωνίων μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Η ημερομηνία που θα διεξαχθεί ο αγώνας σηματοδοτεί τα 45 χρόνια από την τραγωδία της 08/02 1981, τότε που ο κόσμος του Ολυμπιακού άρχισε να φεύγει βιαστικά πριν τελειώσει η αναμέτρηση με την ΑΕΚ, για να βγει έξω από το γήπεδο, με στόχο να βρεθεί έξω από τη Θύρα 1, απ' όπου οι παίκτες θα αποχωρούσαν μετά την εμφατική νίκη για τα σπίτια τους, όμως η πόρτα της Θύρα 7 ήταν, δυστυχώς, μισάνοιχτη.

Κάθε μέρα τέτοια χρόνο πραγματοποιείται το ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων των ερυθρόλευκων, μαζί με κάποιες άλλες δράσεις που οργανώνονται τόσο από τον σύλλογο όσο και από τους ίδιους τους οπαδούς.

Φέτος όμως, όπως γνωστοποίησε η ΠΑΕ με ανακοίνωση της, το μνημόσυνο αυτό θα τελεστεί μία μέρα νωρίτερα, το Σάββατο 07/02 στις 13:30 και όχι την ημέρα του παιχνιδιού κόντρα στο «τριφύλλι».

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει ότι το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 13:30, θα τελεστεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» το ετήσιο μνημόσυνο, στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας της Θύρας 7», αναφέρει η ανακοίνωση των πρωταθλητών Ελλάδας.

