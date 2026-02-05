Έφτασε στο Μεξικό ο Μόντσου, φωτογραφήθηκε με κασκόλ της Χουάρες

Ο Μόντσου έφτασε στο Μεξικό τα ξημερώματα της Πέμπτης (05/02) προκειμένου να τελειώσει την μεταγραφή του στην Χουάρες.

Το μακρύ ταξίδι του για το Μεξικό ολοκλήρωσε ο Μόντσου του Άρη. Ο Ισπανός αμυντικός μέσος των «κιτρίνων», ο οποίος έχει συμβόλαιο με την ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2029, έφτασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (05/020 στη χώρα της Βορείου Αμερικής προκειμένου να τελειώσει τη μεταγραφή του εκεί.

Η νέα βελτιωμένη πρόταση που κατέθεσε η Χουάρες ήταν το κλειδί για να δοθεί η απαραίτητη ώθηση που χρειαζόταν στις διαπραγματεύσεις ώστε να γεφυρωθεί η απόσταση των δύο πλευρών και πλέον να βρίσκονται μία... ανάσα από το αν τελειώσει το deal.

Αυτή περιελάμβανε ένα ενοίκιο ύψους 400 χιλ. ευρώ και μία οψιόν αγοράς που κυμαίνεται μεταξύ 3 και 3,5 εκατ. ευρώ, η οποία δεν θα περιλαμβάναει των αριθμό συμμετοχών που ανέφερε η αρχική πρόταση των Μεξικανών.

Κάπως έτσι ο Μόντσου πήρε την άδεια ώστε να ταξιδέψει στο Μεξικό για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Χουάρες. Μάλιστα στο αεροδρόμιο της χώρας φωτογραφήθηκε φορώντας κασκόλ της ομάδας παρέα με την μασκότ της.