Ο 26χρονος (13/9/26) Ισπανός χαφ, ο οποίος έχει συμβόλαιο έως το 2029, αναχώρησε για το Μεξικό, ώστε να τακτοποιήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της μετακίνησής του στη Χουάρες.

Οι προϋποθέσεις συμφωνίας δημιουργήθηκαν μετά τη βελτιωμένη πρόταση από τη Χουάρες η οποία περιλαμβάνει ποσό δανεισμού (πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι κοντά στις 400.000 ευρώ) και ρήτρα αγοράς των δικαιωμάτων του παίκτη η οποία είναι μεταξύ 3 και 3.5 εκατ. ευρώ, δίχως τον αριθμό υποχρεωτικών συμμετοχών που περιλάμβανε η αρχική πρόταση.

Ο Άρης και η Χουάρες, λοιπόν, έφτασαν σε συμφωνία και ο Μόντσου αναχώρησε για το Μεξικό, προκειμένου να ολοκληρώσει τον δανεισμό του. Ο Μόντσου θα μετακομίσει στην αμερικανική ήπειρο κι ενώ έκανε σπουδαία καριέρα στη χώρα του. Στη Ρεάλ Βαγιαδολίδ είχε 92 συμμετοχές, 11 γκολ κι 9 ασίστ. Στη Μπαρτσελόνα Β, αφού ξεκίνησε από την ακαδημία των Καταλανών, μέτρησε 66 συμμετοχές, 13 γκολ κι 7 ασίστ.

Στον Άρη σε 1,5 χρόνο έχει 59 αγώνες, 5 γκολ κι 9 ασίστ.

Ένας από τους πλέον κομβικούς παίκτης του Άρη, ενώ στη Χιρόνα είχε 43 παιχνίδια 3 γκολ και 1 ασίστ.