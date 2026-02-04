Ξανά πρώτος ο Ολυμπιακός μετά το 0-3 στην Τρίπολη με αντίπαλο τον Αστέρα με σκόρερ τους Γκαρθία, Ταρέμι και Ζέλσον.

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο των Αρκάδων σε ένα άνετο αγωνιστικό του απόγευμα. Νίκησε με 0-3 τον Αστέρα με τα γκολ των Γκαρθία, Ταρέμι και Ζέλσον. Στον αγώνα έκανε ντεμπούτο με την φανέλα των Πειραιωτών ο Κλέιτον.