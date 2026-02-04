Galacticos LIVE by Interwetten: Το ρεπορτάζ του Αθανασίου για τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού
Λίγες ημέρες έμειναν ακόμα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος και κάθε ομάδα φορτσάρει προκειμένου να μπορέσει να ενισχυθεί όσο γίνεται περισσότερο και να κλείσει όποια «τρύπα» και αν έχει. Φυσικά ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση με τους «πράσινους» να συνεχίζουν τις προσπάθειές τους.
Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις τελευταίες εξελίξεις στο «τριφύλλι» λίγες μέρες πριν την λήξη της μεταγραφικής περιόδου από τον Νίκο Αθανασίου και τους Galacticos by Interwetten
