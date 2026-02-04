Ο Υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε δίωξη σε βάρος του προέδρου της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου.

Έντονο ήταν το φινάλε του ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό καθώς οι Πειραιώτες ισοφάρισαν στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ταρέμι και μετά τη λήξη του αγώνα, ο πρόεδρος της Ένωσης διαμαρτυρήθηκε σε έντονο ύφος προς τον διαιτητή του ματς, Ντάνι Μάκελι.

Επίσης, ο ίδιος μίλησε στα ΜΜΕ τόσο για τη διαιτησία όσο και για τη γενικότερη κατάσταση του ελληνικού ποδοσφαίρου, με αποτέλεσμα να του ασκηθεί δίωξη από τον Υπεύθυνο Πειθαρχική Δίωξη, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ, η δίωξη ασκήθηκε τόσο στον πρόεδρο της Ένωσης όσο και στην ίδια την ΠΑΕ με την αιτιολογία: «για δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις στα ΜΜΕ την 1η-2-2026, μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ - ΠΑΕ Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα της Superleague 1»