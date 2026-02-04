ΠΑΟΚ: Επίσημο το deal με Σεβίλλη για τον Ραϊχανί

Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφή του 22χρονου Μαροκινού επιθετικού, Άμπντε Ραϊχανί στον ΠΑΟΚ Β’, με τη Σεβίλλη να ανακοινώνει την αποδέσμευσή του.

Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ο Αμπντέ Ραϊχανί, με τη Σεβίλλη να ανακοινώνει την αποδέσμευσή του και τη συμφωνία με τους «ασπρόμαυρους».

Ο 22χρονος Μαροκινός φορ αποτελεί τη νέα μεταγραφική κίνηση του Δικεφάλου για τη δεύτερη ομάδα, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας 1,5 χρόνου.

Η ανακοίνωση:

«Ο Άμπντε Ραϊχανί φεύγει με μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Η Σεβίλλη και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του επιθετικού Άμπντε Ραϊχανί στην ελληνική ομάδα. Ο Ραϊχανί, ο οποίος εντάχθηκε στη Σεβίλλη το περασμένο καλοκαίρι από την αναπληρωματική ομάδα της Ατλέτικο Μαδρίτης, έχει πραγματοποιήσει 12 εμφανίσεις με τη φανέλα της Σεβίλλης στο πρώτο μισό της σεζόν.

Ο σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Άμπντε για την προσφορά του κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών και του εύχεται καλή τύχη σε αυτό το νέο στάδιο της καριέρας του ανέφερε η Σεβίλλη με ανακοίνωσή της.

Ο νεαρός Μαροκινός επιθετικός αγωνίζεται τόσο στην κορυφή της επίθεσης όσο και στα δύο άκρα της, να προορίζεται μέχρι το τέλος της σεζόν για τη δεύτερη ομάδα του «Δικεφάλου».

Ο 22χρονος φορ είχε μείνει ελεύθερος από τον ισπανικό σύλλογο έχοντας αγωνιστεί σε 29 ματς με τους Νέους της Ατλέτικο με απολογισμό 6 γκολ και 2 ασίστ ενώ μετρούσε και 4 γκολ με 2 ασίστ σε 8 ματς του Youth League.

Είχε μία συμμετοχή με την πρώτη ομάδα της Ατλέτικο ενώ είναι διεθνής με την Κ20 και την Κ23 του Μαρόκου όπου έχει 12 συμμετοχές και 6 γκολ.