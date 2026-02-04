Ο Βραζιλιάνος νεοαποκτηθέντας εξτρέμ της ομάδας του Ολυμπιακού έχει αισθητές πιθανότητες να χριστεί βασικός στον αγώνα με τον Αστέρα.

Ο Ολυμπιακός άφησε πίσω του το ματς του 1-1 με την ΑΕΚ εκτός έδρας και εστιάζει την προσοχή του στον αγώνα στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Εκεί όπου υπάρχει η αίσθηση ότι ο Μεντιλίμπαρ θα κάνει αρκετές αλλαγές και όπου ο Αντρέ Λουίζ (που στο ντεμπούτο του με την ΑΕΚ έφτιαξε φάση για τον Μπιανκόν και είχε το κερδισμένο πέναλτι για το 1-1 του Ταρέμι) έχει τις πιθανότητές του για βασικός.

Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να βρεθεί ξανά ο Τζολάκης και από εκεί και πέρα στην άμυνα τα φαβορί είναι οι Μπρούνο, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος (ή Ρέτσος) και Κοστίνια. Επικρατέστερο δείχνει ένα κέντρο με τους Ντάνι Γκαρθία, Μουζακίτη και Τσικίνιο πίσω από τον φορ Ταρέμι και άκρα με Ζέλσον και Αντρέ Λουίζ . Για τον άξονα διαθέσιμοι είναι και οι Έσε, Σιπιόνι και Ντιόγκο Νασιμέντο και για την μεσοεπιθετική γραμμή οι Ποντένσε, Γιαζίτζι, Πνευμονίδης και Κλέιτον.

Θυμίζουμε τους εκλεκτούς για το Αστέρας - Ολυμπιακός: Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Ζέλσον Μαρτίνς, Πασχαλάκης, Μουζακίτης, Ντιόγκο Νασιμέντο, Μπότης, Μπρούνο, Ρέτσος, Σιπιόνι, Κλέιτον, Ταρέμι, Τζολάκης, Ορτέγα, Γιαζίτζι, Ποντένσε, Βέζο, Αντρέ Λουίζ και Πνευμονίδης.