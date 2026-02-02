Το Gazzetta σας αναλύει όσα έκανε ο Αντρέ Λουίζ στο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό με αποκορύφωμα το κερδισμένο πέναλτι στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Στα... βαθιά έριξε τον Αντρέ Λουίζ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καθώς ο 23χρονος εξτρέμ έκανε το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό στο εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Σε 35 λεπτά συμμετοχής (μπήκε στο 71' και το ματς έληξε 16 λεπτά μετά τη συμπλήρωση του 90λεπτου), ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής έδειξε αρκετά δείγματα της ποιότητας του, πραγματοποιώντας αρκετά καλούς αριθμούς.

Φυσικά το μεγάλο αποκορύφωμα ήταν το πέναλτι που κέρδισε στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων, το οποίο ο Ταρέμι μετέτρεψε σε γκολ και ισοφάρισε για το τελικό 1-1 στην «Allwyn Arena».

Ωστόσο δεν είναι μόνο αυτό που πρόσφερε ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός. Συγκεκριμένα, έχει κάνει μία αρκετά θετική εμφάνιση δεδομένου ότι βρίσκεται στην ομάδα από την Πέμπτη (29/01) και είχε πραγματοποιήσει μαξ τρεις προπονήσεις.

Ας τα δούμε με τη σειρά... Αρχικά ο Βραζιλιάνος εξτρέμ ήταν σχεδόν αλάνθαστος στις μεταβιβάσεις του καθώς είχε 92% επιτυχίες με 11/12 πάσες που πραγματοποίησε σε 35 λεπτά συμμετοχής και όλες έγιναν στο αντίπαλο μισό και κοντά στην περιοχή της ΑΕΚ.

Μάλιστα η μία από αυτές ήταν η κεφαλιά στην περιοχή με την οποία έστρωσε την μπάλα στον Μπιανκόν στις καθυστερήσεις αλλά το σουτ του Γάλλου στόπερ σταμάτησε στον Στρακόσια.

Από εκεί και πέρα, ο Λουίζ πήρε την μπάλα στα πόδια συνολικά 21 φορές κατά τη διάρκεια του ματς με μόλις μία φορά να κάνει λάθος κοντρόλ και να χάνει την μπάλα από την κατοχή ενώ κουβάλησε την μπάλα εννιά φορές συνολικά.

Εκτός από το πέναλτι, ήταν «πονοκέφαλος» για τους αμυντικούς της Ένωσης καθώς κέρδισε δύο φάουλ και μπήκε ουκ ολίγες φορές σε μονομαχία τόσο στο έδαφος (6) όσο και στον αέρα (4) βγαίνοντας νικητής δύο φορές για κάθε μία κατηγορία.

Τέλος, δοκίμασε μία φορά να τελειώσει τη φάση εκείνος με ένα σουτ στην περιοχή, με την μπάλα να καταλήγει αρκετά μέτρα από την εστία, χωρίς να απειλήσει τον Στρακόσια.

Γενικότερα ο Αντρέ Λουίζ έδειξε κάποια από τα χαρακτηριστικά, τα οποία επαληθεύουν τους λόγους που ο Ολυμπιακός τον είχε στην κορυφή της μεταγραφικής του λίστας. Παρότι ψηλός, είναι αρκετά γρήγορος, ώριμος στο παιχνίδι του, δεν θα «πουλήσει» την μπάλα και είναι ένα δυνατό κορμί που μπορεί να ταλαιπωρήσει την αντίπαλη άμυνα. Είναι νωρίς ακόμα, ωστόσο αυτά είναι κάποια από τα δείγματα γραφής που παρουσίασε κόντρα στην ΑΕΚ.