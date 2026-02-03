Ο Τζιμπρίλ Σισέ με ανάρτηση του στα Social Media έστειλε τις ευχές του για τα 118 χρόνια ιστορίας του Παναθηναϊκού.

Τα 118 χρόνια ιστορίας συπλήρωσε ο Παναθηναϊκός, καθώς ιδρύθηκε στις 3 Φεβρουαρίου του 1908. Ένα από τα... διαχρονικά αγαπημένα παιδιά της πράσινης εξέδρας είναι ο Τζιμπρίλ Σισέ, ο οποίος επίσης έχει αγαπήσει το Τριφύλλι όσο λίγοι ξένοι ποδοσφαιριστής.

Ο Γάλλος άλλοτε επιθετικός του Παναθηναϊκού με ανάρτηση του στα Social Media έγραψε: «Χαρούμενα 118α γενέθλια στον αγαπημένο μου σύλλογο» και κατέληξε γράφοντας «Για πάντα», έχοντας δίπλα μια πράσινη καρδιά.

Ο Σισέ είχε αγωνιστεί με τα πράσινα τη διετία, 2009-11, όντας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του νταμπλ του 2010. Σε 87 εμφανίσεις με το Τριφύλλι στο στήθος πέτυχε 55 γκολ και μοίρασε 16 ασίστ.