Ο Χακίμ Σαχαμπό «συστήθηκε» στους φίλους της ΑΕΚ με QnA video, στο οποίο απάντησε σύντομα σε εννέα ερωτήσεις.

Ο Χακίμ Σαχαμπό είναι η τρίτη και τελευταία προσθήκη της ΑΕΚ στη χειμερινή μεταγραφική αγορά. Ο 20χρονος χαφ αποκτήθηκε με αγορά από τη Σταντάρ Λιέγης και υπέγραψε συμβόλαιο 3,5 ετών με τον Δικέφαλο.

Ο νεαρός μέσος από τη Ρουάντα «συστήθηκε» στους Ενωσίτες με QnA video, στο οποίο απάντησε σύντομα σε εννέα ερωτήσεις. Μεταξύ άλλων τόνισε πως το είδωλο του είναι ο Πολ Πογκμπά και πως του αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο και οι ντρίμπλες.

Αξιοσημείωτο πως ο Σαχαμπό θα αγωνίζεται στην ΑΕΚ με το Νο.80 στη φανέλα, παρόλο που το αγαπημένο του νούμερο είναι το 22, καθώς είναι... καπαρωμένο από τον ανενεργό Αλεξάντερ Κάλενς.

Το QnA του Σαχαμπό

-Αγαπημένος σου αριθμός;

22.

-Ποδοσφαιρικό είδωλο;

Πολ Πογκμπά.

-Άμυνα ή επίθεση;

Επίθεση.

-Νίκη με 1-0 ή 4-3;

4-3.

-Κίτρινο ή μαύρο;

Μαύρο.

-Το πιο δυνατό σου στοιχείο;

Παιχνίδι με την μπάλα.

-Ντρίπλα ή κάθετη πάσα;

Ντρίπλα.

-Μουσική πριν από το παιχνίδι ή σιωπή;

Μουσική.

-Τι δεν λείπει ποτέ από το κινητό σου;

Το τηλέφωνο της μητέρας μου.