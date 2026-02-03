Μετά από απουσία τριών μηνών ο Χαμζά Μεντίλ μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση, στο ίδιο μονοπάτι βαδίζει και ο Τίνο Καντεβέρε.

Ο Μαροκινός αριστερός full back αγωνίστηκε για τελευταία φορά – στη Stoiximan Superleague – στα τέλη του περασμένου Οκτώβρη και στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό. Στις 29 του ίδιου μήνα είχε αντικατασταθεί υποχρεωτικά στον αγώνα Κυπέλλου με το Αιγάλεω και μάλιστα υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο. Η τρίμηνη απουσία του έβαλε σε μπελάδες τον Μανόλο Χιμένεθ καθώς αναγκάστηκε να αλλάξει τον ρόλο του Νοά Φαντιγκά δεδομένου του ότι δεν υπολογίζει ιδιαίτερα τον Μάρτιν Φρίντεκ. Καθώς ο Χαμζά Μεντίλ ακολουθεί μέρος της προπόνησης είναι εξαιρετικά πιθανό να είναι στην αποστολή στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Πέραν των στοιχείων παιχνιδιού που «έχασε» ο Άρης απόντος του Χαμζά Μεντίλ, αυτομάτως δημιουργούνται και οι προϋποθέσεις διαχείρισης των πλάγιων μπακ για τον Μανόλο Χιμένεθ υπό την έννοια ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα είχε μόνο δύο επιλογές. Τον Άλβαρο Τεχέρο στη δεξιά πλευρά και τον Νοά Φαντιγκά στην αριστερή αν και ο τελευταίος, κανονικά, παίζει στη δεξιά πτέρυγα. Θεωρητικά, εντός των επιλογών είναι και ο νεοφερμένος Κέρκεζ αλλά η εκτίμηση του Ισπανού τεχνικού για τον τελευταίο αναφέρει ότι μπορεί να ανταποκριθεί κυρίως ως κεντρικός αμυντικός και όχι ως πλάγιος μπακ.

Πηγαίνοντας στην περίπτωση του Τίνο Καντεβέρε, λόγω των διαδοχικών τραυματισμών, ο 30χρονος επιθετικός δεν έχει μετρήσει περισσότερες από τρεις διαδοχικές συμμετοχές. Έπαιξα για περίπου 25 αγωνιστικά λεπτά στα πρώτα τρία παιχνίδια της σεζόν απέναντι σε Βόλο, Παναιτωλικό και Ατρόμητο. Λόγω θλάσης έμεινε εκτός από τα δύο επόμενα και επέστρεψε στις αναμετρήσεις με ΟΦΗ και Παναθηναϊκό. Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε επέμβαση με συνέπεια τη δίμηνη απουσία του. Χρησιμοποιήθηκε στο παιχνίδι του Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό αλλά και με την ΑΕΚ στο Πρωτάθλημα όπου υπέστη νέο μυϊκό τραυματισμό με συνέπεια την απουσία των τριών εβδομάδων. Πλέον και ο επιθετικός από τη Μαυριτανία βρίσκεται σε φάση επιστροφής καθώς σήμερα (3/2) συμμετείχε στην προπόνηση χωρίς να είναι ξεκάθαρο ότι θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της Κυριακής.