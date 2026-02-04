Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του εξ' αναβολής αγώνα του Αστέρα Τρίπολης με τον Ολυμπιακό.

Μεσοβδόμαδη... δράση με μόλις ένα παιχνίδι, το εξ' αναβολής της 17ης αγωνιστικής, ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης και Ολυμπιακό, έχουμε σήμερα (4/2) στη Stoiximan Superleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά την εκτός έδρας ισοπαλία με την ΑΕΚ (1-1), θέλουν το διπλό στην Τρίπολη, έτσι ώστε να προσπεράσουν την Ένωση και να ανέβουν στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ οι γηπεδούχοι θα ψάξουν το καλύτερο δυνατό.

Το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για τις 18:30 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports Prime.