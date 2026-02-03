Ο Κ. Νικολακόπουλος κάνει μέσα από το blog του στο gazzetta την κριτική του για έναν παίκτη του Ολυμπιακού τον οποίο θεωρεί κλειδί.

Από τα ευχάριστα για τον Ολυμπιακό των δύο τελευταίων αγώνων του στο πρωτάθλημα είναι η άνοδος του Ποντένσε. Το είχαμε δει και με τον Βόλο, το επιβεβαιώσαμε και με την ΑΕΚ.

Δεν λέω ότι βγάζει μάτια ο Πορτογάλος, όμως αρχίζουμε και βλέπουμε πάλι, μετά από ένα ολόκληρο τρίμηνο, ας την πούμε έτσι, χειμερίας νάρκης, έναν πιο κανονικό Ποντένσε, όπως τον είχαμε δει στο πρώτο δίμηνο της σεζόν (Σεπτέμβριο-Οκτώβριο). Ένας εξτρέμ να παίρνει προσπάθειες, να δημιουργεί καταστάσεις στην αντίπαλη εστία, να βάζει δύσκολα στις αντίπαλες άμυνες-για όποιον δεν το πρόσεξε, ένας από τους πιο επιθετικογενείς μπακ του πρωταθλήματος, ο Ρότα, είχε ελάχιστες προωθήσεις την Κυριακή, ακριβώς γιατί είχε στο μυαλό του τον ακραίο του Ολυμπιακού.

Πρωταγωνιστής σε τρεις σημαντικές ευκαιρίες του Ολυμπιακού ο Ποντένσε, πρώτα με το έξυπνο τακουνάκι στον Ορτέγκα, μετά με την ωραία πάσα στον Τσικίνιο και τέλος με την ωραία σέντρα στον Ταρέμι. Αλλά ακόμη πρέπει να δώσει παραπάνω πράγματα, πολύ παραπάνω πράγματα. Πολύ απλά γιατί μπορεί να το κάνει. Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικές στιγμές, στις οποίες θα περιμέναμε πολύ καλύτερες αντιδράσεις από έναν κυνηγό της δικής του κλάσης.

Η μία ήταν στο 20ο λεπτό, όταν βγήκε σε πλεονεκτική θέση στην περιοχή της ΑΕΚ. Εκεί ήταν σαν να φάνηκε να μην ξέρει τι να κάνει. Ούτε σούταρε, ούτε πάσαρε, ούτε ντρίμπλαρε. Άργησε πολύ στην απόφαση του, μπλόκαρε και κόπηκε…Η άλλη, ίσως ακόμη σπουδαιότερη, ήταν στο 57ο λεπτό, δύο λεπτά πριν το γκολ της ΑΕΚ. Εκεί που ο Ταρέμι βγήκε πρώτος στην μπάλα και με κάτι σαν τάκλιν την τσίμπησε από τον στόπερ κι έβγαλε τον Ποντένσε σε θέση έξω αριστερά. Ο Ταρέμι σηκώθηκε αστραπιαία και χώθηκε στην περιοχή του Στρακόσια με την αντίπαλη άμυνα να έχει χάσει τα βήματα της. Ο Ντάνι το μόνο που χρειάζονταν ήταν μία απλά καλή πάσα στα πέντε μέτρα για να βγει ο Ιρανός στην πιο ιδανική θέση για γκολ, μόνος του, απέναντι με τον γκολκίπερ. Ε, η πάσα του δεν ήταν καλή…

Ακριβώς το ίδιο πράγμα είχε κάνει ο Ποντένσε και στην Τούμπα! Τότε, με το σκορ 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού, είχε τη δυνατότητα να βγάλει επίσης με μία απλά καλή πασούλα τον Ελ Κααμπί φάτσα με τον γκολκίπερ του ΠΑΟΚ. Να γίνει το 0-2 να τελειώσει η σεμνή τελετή. Ε, πάλι το ίδιο. Πάλι δεν βρήκε τον σέντερ φορ του κάνοντας πιο δυνατή μπαλιά…Και πάλι ο Ολυμπιακός λίγα λεπτά μετά δέχθηκε γκολ, το κρίσιμο 1-1, από το οποίο ξεκίνησε η ανατροπή.

Στέκομαι πολύ στον Ποντένσε, γιατί αυτόν τον ξέρω. Και ξέρω ότι ο καλός Ποντένσε μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στον Ολυμπιακό. Τον Αντρέ Λουίς δεν τον ξέρω. Τώρα περιμένω να τον δω. Δεν ξέρω τι θα μου δώσει. Ο Ποντένσε λοιπόν πρέπει να ανέβει κι άλλο. Καλό είναι που ανεβαίνει, αλλά δεν αρκεί. Χρειάζεται κι άλλο, ασίστ και γκολ. Αφού το έχει.

Τώρα, για το…άλλο, πραγματικά πρέπει να κάνει κάποια στιγμή την αυτοκριτική του.

Στην πρώτη του θητεία στον Ολυμπιακό είχε αποβληθεί σε έναν αγώνα στην Ξάνθη.

Στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό είχε αποβληθεί σε έναν αγώνα στη Λεωφόρο.

Στην τρίτη θητεία του στον Ολυμπιακό, πρέπει πάλι να αποβληθεί;

Είναι σοβαρά πράγματα αυτά, να τσιμπάει κάθε φορά που ένας αμυντικός τον προβοκάρει; Είναι σοβαρό να έχει συμπληρώσει πέντε κίτρινες κάρτες τη φετινή σεζόν και οι τέσσερις να είναι για διαπληκτισμούς με αντιπάλους και διαμαρτυρίες σε διαιτητές;

Άσχετο: Μην υποτιμάμε την ευστοχία του Ταρέμι στο πέναλτι στο τελευταίο λεπτό. Δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται, να έχεις την τύχη ενός αγώνα στα πόδια σου. Να σας υπενθυμίσω ότι σε ανάλογη περίπτωση, πέρυσι στο ντέρμπι Κυπέλλου Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, ο Ελ Κααμπί είχε στείλει την μπάλα στο δοκάρι με πέναλτι στο προτελευταίο λεπτό…Και ήταν τυχερός γιατί στο τελευταίο λεπτό είχε βάλει εκείνη την φοβερή γκολάρα ο Μουζακίτης και είχε προκριθεί ο Ολυμπιακός.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Τεράστια υπόθεση στο ποδόσφαιρο την σήμερον ημέρα οι στατικές φάσεις. Έτσι, με δύο κόρνερ, ο Ολυμπιακός καθάρισε τις δύο τελευταίες νίκες του στο Τσάμπιονς Λιγκ, με τις κεφαλιές του Κοστίνια με τη Λέβερκουζεν και του Έσε με τον Άγιαξ…Έτσι, με ένα κόρνερ, ο Ολυμπιακός πήγε να χάσει από την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια, με την κεφαλιά του Βάργκα. Έτσι, με ένα κόρνερ, ο Ολυμπιακός πήγε να ισοφαριστεί στο 86’ από τον Άγιαξ, με κεφαλιά του Βέγκχορστ…

Στο Άμστερνταμ ο Ρέτσος κράτησε το 2-1 με την επέμβαση του πριν η μπάλα περάσει την γραμμή της εστίας του Τζολάκη. Στη Φιλαδέλφεια ο ίδιος ο Ρέτσος πήρε τη χειρότερη δυνατή θέση για στόπερ και άφησε μόνο του τον Βάργκα να σκοράρει. Άριστα την Τετάρτη, μηδέν την Κυριακή στις δύο συγκεκριμένες φάσεις φωτιά για τον αρχηγό του Ολυμπιακού.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😃