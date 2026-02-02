Ο Νίκος Αθανασίου αποχώρησε από τη Ρίο Άβε, επέστρεψε στον Ολυμπιακό και Λεβαδειακός, Ατρόμητος παλεύουν να τον αποκτήσουν.

Ο Νίκος Αθανασίου αποχώρησε από τη Ρίο Άβε, αφού ο Ολυμπιακός διέκοψε τον δανεισμό του και πλέον αρκετές ομάδες στη Super League θέλουν να τον κάνουν δικό τους. Ο Λεβαδειακός έχει ψηλά στη λίστα τον 25χρονο (16/3/01) αριστερόπ μπακ, ενώ και ο Ατρόμητος δεν βγαίνει από την εξίσωση, αφού είναι ένα γνώριμο περιβάλλον για τον παίκτη.

Ο ύψους 1,77 Αθανασίου, ο οποίος έχει υπογράψει έως το 2029 στον Ολυμπιακό, ήταν στο στόχαστρο και της Ομόνοιας, σύμφωνα με τους Κύπριους, αλλά η μετακόμισή του στο νησί ναυάγησε.

Ο Λεβαδειακός, λοιπόν, παλεύει να τον αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού, ώστε να έχει ένα πολύ καλό δίδυμο στην αριστερή πλευρά της άμυνας με τον Βήχο, ενώ και ο Ατρόμητος έχει κάνει την προσπάθειά του, με δεδομένο ότι και ο παίκτης δεν θα είναι αρνητικός.

Σενάριο υπήρξε για τον Αστέρα Aktor, που δεν συγκεντρώνει όμως τις περισσότερες πιθανότητες. Σε ό,τι αφορά τον Άρη που αναζητεί αριστερό μπακ, δεν έχει προκύψει κάποιο ενδιαφέρον. Η ομάδα της Βοιωτίας στην παρούσα φάση φαντάζει φαβορί και ο Ατρόμητος είναι το αουτσάιντερ.

Ο Αθανασίου στο πρώτο μισό της σεζόν κατέγραψε 18 ματς και 1 ασίστ σε 1.313 λεπτά. Στον Ατρόμητο είχε 66 αγώνες, 5 γκολ και 8 ασίστ, ενώ έχει παίξει δανεικός μισή σεζόν στη Νόικη Βόλου και κατέγραψε 20 συμμετοχές στη Super League 2.

