Νικολαΐδης: «Δεν είδα έναν διαιτητή που μπήκε μέσα για να παίξει εναντίον της ΑΕΚ»

Το σχόλιο του Ντέμη Νικολαΐδη για τη διαιτησία του Μάκελι στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Τι είπε για τις δύο επίμαχες φάσεις.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης αναλύοντας στη NOVA και στην εκπομπή Monday FC το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό κλήθηκε να σχολιάσει τη διαιτησία του Ολλανδού ρέφερι Μάκελι, υποστηρίζοντας πως ο ίδιος δεν είδε έναν διαιτητή που μπήκε στο γήπεδο για να παίξει εναντίον της Ένωσης, ενώ και οι δύο επίμαχες φάσεις, όπως πρόσθεσε, ήταν θέμα του VAR.

«Δεν είδα έναν διαιτητή που μπήκε μέσα για να παίξει εναντίον της ΑΕΚ. Μετά έμαθα ποιος είναι ο διαιτητής, δεν ήξερα. Δεν μιλήσαμε με τους φίλους μου για την μπάλα. Δεν τους άρεσε η διαιτησία. Για το VAR πρέπει να μιλήσουμε όμως, όχι τόσο για τον διαιτητή. Οι δύο σημαντικές φάσεις έχουν να κάνουν με το VAR. Είχε πλάτη τη φάση του Ποντένσε, ενώ δεν έδωσε το πέναλτι αρχικά. Έτσι όπως τρέχεις και μπερδεύεται το πόδι του ενός με τον άλλον, η μπάλα είναι στον αέρα, γίνονται αυτά. Πέναλτι δεν έδωσε. Έπρεπε να τον φωνάξει το VAR. Αν έχεις παράπονο, έχεις από τον VAR. Αν πάει και δει ότι το πόδι του Μουκουντί βρίσκει τον αντίπαλο, λες VARίσιο πέναλτι, δεν μπορεί να μην το δώσει. Επίσης θα μπορούσε να τον φωνάξει το VAR για τη φάση του Ποντένσε για βίαιο χτύπημα και να βγάλει κόκκινη. Θα του έλεγε κανείς τίποτα; Όχι, όμως δεν τον φώναξε ο VAR», ανέφερε αρχικά ο Νικολαΐδης σχολιάζοντας τις δύο φάσεις και συνέχισε λέγοντας:

«Στη φάση του πέναλτι, στο τρίτο ριπλέι φαίνεται ότι τον βρίσκει κατά λάθος. Αν τον φωνάξει εκεί τον διαιτητή, δεν θα το δώσει; Κάθονται και ψάχνουν να το βρουν; Αυτή είναι η δουλειά του VAR. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν τον βρήκε. Τον βρήκε. Τον βρίσκει λίγο ο Μουκουντί κατά λάθος, δεν πέφτει μόνος του. Στην εποχή του VAR δίνεται. Πιο πολλές ενστάσεις για τον VARίστα πρέπει να έχεις παρά για τον διαιτητή. Τώρα στη φάση του Ποντένσε, μάλλον το VAR δεν είδε για βίαιο το χτύπημα. Δεν ήθελε να τον φωνάξει για αυτό και έβγαλε κίτρινη κάρτα. Θα μπορούσε να τον φωνάξει και να του έδειχνε κόκκινη. Αν τον φώναζε θα το έκανε γιατί θωρούσε βίαιο το χτύπημα. Και οι δύο σοβαρές φάσεις έχουν να κάνουν με το VAR».

Όσο για το αν υπάρχει οφσάιντ στην αρχή της φάσης που φέρνει το κόρνερ και στη συνέχεια το γκολ για την ΑΕΚ, ο Νικολαΐδης υποστήριξε: «Ξεκάθαρο οφσάιντ δεν είναι. Ποιος να είναι σίγουρος; Αν δεν μπει το ημιαυτόματο δεν μπορείς να ξέρεις. Και να ήταν κάποιοι πόντοι και να του έφυγαν του επόπτη και τι έγινε; Δεν είναι ξεκάθαρο. Αν ήταν ένα μέτρο μπροστά θα περίμενε να βγει κόρνερ και θα σήκωνε τη σημαία».

«Η ΑΕΚ δούλεψε καλά αμυντικά αλλά είχε πρόβλημα στη δημιουργία, μέτριος ο Ολυμπιακός»

Όσον αφορά για το αγωνιστικό σκέλος ο Νικολαΐδης ανέφερε: «Η ΑΕΚ αμυντικά δούλεψε καλά, αλλά είχε μεγάλο πρόβλημα στη δημιουργία. Εξαιρετικός ο Στρακόσα, έτρεξε αμέτρητα χιλιόμετρα ο Πινέδα, ο Μαρίν επίσης πήγε πολύ καλά. Ο Ρέλβας ήταν εκπληκτικός στην άμυνα, καθάρισε τις φάσεις. Εγώ θα έβαζα τον Μάνταλο και όχι τον Ζοάο Μάριο. Ο τρόπος για να βάλει γκολ ο Ολυμπιακός ήταν να κάνει σέντρες. Έγινε η φάση του Μπιανκόν και έκατσε μια ατυχία. Θα μπορούσε η ΑΕΚ να πάρει την μπάλα και να κάνει καλύτερες επιθέσεις. Δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν άφησε την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είχε στο μυαλό της να προστατέψει το 1-0 στα τελευταία λεπτά. Έπρεπε να κρατήσει την μπάλα περισσότερο μπροστά και ο Μάνταλος θα μπορούσε να βοηθήσει», ανέφερε ο Νικολαΐδης, σχολιάζοντας στη συνέχεια για τον Ολυμπιακό:

«Ο Ολυμπιακός ήταν μέτριος. Φάνηκε να μην βρίσκει λύσεις. Ενώ κυριαρχούσε δεν έβγαζε φάσεις και έκανε μόνο σέντρες. Στάθηκε καλά όσον αφορά την ενέργεια. Του έδωσε δικαιώματα η ΑΕΚ. Έπρεπε να επιτεθεί περισσότερο και να μην περιμένει στην άμυνα, παρότι αμυνόταν σωστά. Όταν θα έρθουν 20 μπάλες μέσα στην περιοχή κάτι μπορεί να γίνει και έγινε. Ο Έσε έκανε πολλή δουλειά. Μου άρεσε και ο Σιπιόνι. Ειδικά στο πρώτο μέρος. Όταν δέχεσαι το γκολ στο τελευταίο λεπτό και από ένα τέτοιο πέναλτι στενοχωριέσαι».

Για την ΑΕΚ ο Νικολαΐδης πρόσθεσε: «Δεν βγήκε στην ΑΕΚ το Γιόβιτς - Ζίνι. Ο Νίκολιτς. μπορεί να ξεκινάνε κάποια ματς λάθος, όμως το διορθώνει με τις αλλαγές. Εγώ θα ήθελα έναν παίκτη πίσω από τον σέντερ φορ. Γενικά το λέω, δεν νομίζω ότι έχουμε τέτοιον παίκτη. Το 4-2-3-1 μπορεί να ταιριάζει παραπάνω. Έναν παίκτη σαν τον Κωνσταντέλια δηλαδή πίσω από τον Γιόβιτς. Έναν επιθετικό χαφ που να σκοράρει και η ΑΕΚ δεν τον έχει».