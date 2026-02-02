Η ΑΕΚ ανέβασε σε βίντεο τα 21 σοβαρά λάθη στα οποία υπέπεσε σύμφωνα με την ίδια ο Μάκελι, παρουσιάζοντας πώς αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Στην αντεπίθεση έχει περάσει η ΑΕΚ, η οποία βράζει με τη διαιτησία του Μάκελι στο χθεσινό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό κάνοντας λόγο για ξεκάθαρη αλλοίωση αποτελέσματος.

Με μακροσκελή ανακοίνωσή της η ΑΕΚ παρέθεσε τις πληροφορίες που είχε για τον Ολλανδό διαιτητή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως της στερήθηκε η νίκη και επαναλαμβάνοντας ότι το ποδόσφαιρο θα καθαρίσει.

Η ΑΕΚ στην ανακοίνωσή της είχε προαναγγείλει ότι θα ανέβαζε σε βίντεο και τα 21 σοβαρά λάθη του Μάκελι στο ντέρμπι όπως και έκανε.

«Η σφαγή της ΑΕΚ με 21 χτυπήματα - Το «μακελειό» από... τον Μάκελι με κάθε λεπτομέρεια.

Όπως προαναγγέλθηκε στην από 19.33' σήμερα ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ στην επίσημη ιστοσελίδα της, παραθέτουμε βίντεο με τις 21 συνολικά σοβαρές λάθος διαιτητικές αποφάσεις σε βάρος της ΑΕΚ, με αποκορύφωμα το πέναλτι - εφεύρεση που της στέρησε την καθαρή νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό», τονίζεται από πλευράς ΑΕΚ πριν την παράθεση του βίντεο.