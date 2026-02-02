ΠΑΟΚ: Ο Πένια επιστρέφει στην Ευρώπη
Ο Σέρχιο Πένια ήρθε τον Γενάρη του 2025 στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν κατάφερε να πείσει τον Ραζβάν Λουτσέσκου.
Ο 30χρονος (28/9/95) Περουβιανός μέσος με 51 συμμετοχές και 4 γκολ στην εθνική του, αποκτήθηκε από τη Μάλμε, αλλά δεν μπόρεσε να προσφέρει. Είχε μόλις 5 παιχνίδια και 217 λεπτά συμμετοχής.
Επέστρεψε, λοιπόν, στην πατρίδα του για την Αλιάνσα Λίμα και υπέγραψε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028. Εκεί κατέγραψε 18 αγώνες (βασικός στα 11) με 2 γκολ και 4 ασίστ σε λιγότερο από 1.000 συμμετοχής.
Τώρα ο Πένια επιστρέφει στην Ευρώπη, αλλά όχι για κάποια σπουδαία ομάδα. Θα μετακομίσει στην Τουρκία και τη Σακάριασπορ, η οποία παίζει στη Β' κατηγορία και μάλιστα παλεύει για την παραμονή, αφού είναι 18η σε 20 ομάδες. Ο Πένια, σύμφωνα με τους συμπατριώτες του, θα υπογράψει για 1,5 χρόνο.
🇵🇪✈️🇹🇷 Sergio Peña tiene un acuerdo total para jugar en Sakaryaspor, que se encuentra en zona de descenso en la 2ª División de Turquía.— Momento Deportivo (@MDeportivope) February 2, 2026
Al volante de Alianza Lima le han ofrecido 1 año y medio de contrato. Su último club en Europa fue PAOK de Grecia 🇬🇷.
ℹ️ Vía: @resatcan_ozbdak pic.twitter.com/oAml12hBQM
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.