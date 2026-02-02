Ο πρώην μέσος του ΠΑΟΚ Σέρχιο Πένια θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία για τη Σακάριασπορ.

Ο Σέρχιο Πένια ήρθε τον Γενάρη του 2025 στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν κατάφερε να πείσει τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο 30χρονος (28/9/95) Περουβιανός μέσος με 51 συμμετοχές και 4 γκολ στην εθνική του, αποκτήθηκε από τη Μάλμε, αλλά δεν μπόρεσε να προσφέρει. Είχε μόλις 5 παιχνίδια και 217 λεπτά συμμετοχής.

Επέστρεψε, λοιπόν, στην πατρίδα του για την Αλιάνσα Λίμα και υπέγραψε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028. Εκεί κατέγραψε 18 αγώνες (βασικός στα 11) με 2 γκολ και 4 ασίστ σε λιγότερο από 1.000 συμμετοχής.

Τώρα ο Πένια επιστρέφει στην Ευρώπη, αλλά όχι για κάποια σπουδαία ομάδα. Θα μετακομίσει στην Τουρκία και τη Σακάριασπορ, η οποία παίζει στη Β' κατηγορία και μάλιστα παλεύει για την παραμονή, αφού είναι 18η σε 20 ομάδες. Ο Πένια, σύμφωνα με τους συμπατριώτες του, θα υπογράψει για 1,5 χρόνο.