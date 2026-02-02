Ο ΠΑΟΚ δημοσίευσε ένα βίντεο μέσα από το οποίο η Τούμπα είπε το τελευταίο «αντίο» στους επτά αδικοχαμένους οπαδούς της ομάδας.

Στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανσερραϊκό, οι οπαδοί του Δικέφαλου αποχαιρέτησαν τους επτά αδικοχαμένους φίλους του κλαμπ, σε ένα έντονα φορτισμένο κλίμα, με τους παίκτες να κρατούν ενός λεπτού σιγή και να αφήνουν λουλούδια μπροστά από τη θύρα των οργανωμένων.

Η ΠΑΕ ανέβασε ένα βίντεο στα social media, το οποίο ραγίζει... καρδιές με το τελευταίο «αντίο» στους επτά οπαδούς που έχασαν τη ζωή του σε αυτοκινητικό δυστύχημα στη Ρουμανία, στον δρόμο για τη Γαλλία όπου θα έβλεπαν τον ΠΑΟΚ με τη Λιόν.

Για την ιστορία, ο Δικέφαλος επικράτησε εύκολα με 4-1 του Πανσερραϊκού και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, μία νίκη που δεν πανηγυρίστηκε ελέω της κατάστασης.