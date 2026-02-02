Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για τις διαιτητικές αποφάσεις των Ολλανδών που στέρησαν από την ΑΕΚ τη νίκη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και για το πως αυτό πρέπει να ατσαλώσει την ομάδα.

Το να αρχίσουμε να μιλάμε για ποδόσφαιρο και να αναλύουμε τι συνέβη στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας στο χθεσινό ντέρμπι είναι λίγο ως πολύ ανούσιο. Ναι, ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος στο πρώτο μέρος, απενεργοποιώντας πλήρως την ΑΕΚ με το πρέσινγκ που άσκησε στην άμυνά της. Ναι, οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν την πίεση ψηλά και να χτυπήσουν στην κόντρα, ούτε να πάρουν δεύτερες μπάλες στο πρώτο μέρος. Αλλά για ποιον λόγο από τη στιγμή που έβγαλαν αντίδραση στο δεύτερο μέρος να μην νικήσουν στο τέλος της βραδιάς; Επειδή με το «έτσι θέλω» κάποιοι δεν το επέτρεψαν.

Ο Βάργκα πέρασε στο ματς και σε δύο λεπτά επιβεβαίωσε το όνομα του αρχισκόρερ που έχει χτίσει στην καριέρα του. Μια σκαστή κεφαλιά από μια στατική φάση και γκολ. Η Νέα Φιλαδέλφεια «ηφαίστειο», η ψυχολογία αυτόματα αλλάζει και κάπου εκεί αρχίζει η φαρσοκωμωδία με τις ανεκδιήγητες αποφάσεις των Ολλανδών. Αγκωνιά του Ποντένσε στον Ρότα στο 60', με τον Ντιέπερινκ στο VAR να μην καλεί τον Μακέλι για να δει την ξεκάθαρη κόκκινη. Εδώ βέβαια ο Ποντένσε δεν είχε αποβληθεί για τον ίδιο λόγο στο ματς με την Κηφισιά στη φάση με τον Βιγιαφάνιες, γιατί να αποβληθεί τώρα;

Ο Ντιέπερινκ λοιπόν που δεν είδε το χτύπημα αυτό έπρεπε να... ψειρίσει τη μαϊμού στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων για να ανακαλύψει την παραμικρή επαφή του Μουκουντί στον Αντρέ Λουίζ. Ο Μακέλι φυσικά δεν θα «άδειαζε» τον συμπατριώτη του που τον κάλεσε στο VAR και κάπως έτσι δόθηκε το πέναλτι και άρπαξαν τη νίκη μέσα από τα χέρια της ΑΕΚ. Πρώτη φορά θα μου πείτε συμβαίνει; «Όχι» είναι η απάντηση. Το έχουμε δει το έργο αρκετές φορές σε επανάληψη και έχουν επιχειρήσει να σε βγάλουν και τρελό. Και ποια η λύση; Υπάρχει; Μέχρι την επόμενη που θα συμβεί κάτι αντίστοιχο και θα χτυπιέσαι ξανά με το δίκιο να σε πνίγει.

Άκουγα τα όσα έλεγε ο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου. Οι λέξεις «αηδία», «εμετός» και «οργή» που χρησιμοποίησε είναι χαρακτηρισμοί που περιγράφουν απόλυτα αυτά που συμβαίνουν συστηματικά και όχι συγκεκριμένα για το χθεσινό ντέρμπι. Βέβαια και ο ίδιος ο Νίκολιτς έχει καταλάβει που πάει η φάση. Όπως ξέρει ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο, γνωρίζει πως δεν ήταν και η τελευταία, όπως είπε. Οπότε; Ένας είναι ο δρόμος. Η ΑΕΚ να ατσαλωθεί και να συνεχίσει να μάχεται κόντρα σε όλους.

Όπως ακριβώς το έθεσε ο Νίκολιτς στα όσα είπε μετά το τέλος του ματς. Το συζήτησε στα αποδυτήρια με όλη την ομάδα και δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από το να συνεχίσουν όλοι μαζί να πολεμάνε και να είναι εκεί. Αυτό που επιβάλλεται να κάνει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι να συσπειρωθεί από ό,τι συνέβη. Μπορεί στο τέλος ακόμα και να μην έχει κάποιο αντίκρισμα, αλλά θα έχει κάνει αυτό που πρέπει και κυρίως θα έχει δώσει ό,τι έχει και δεν έχει για αυτούς που την ακολουθούν παντού όπου κι αν παίζει. Για εκείνους που κάνουν τόσα χιλιόμετρα για να την δουν, αφήνοντας τη φωνή τους στην εξέδρα...