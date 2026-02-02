Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός: Ο διαιτητής που ορίστηκε για το εξ αναβολής παιχνίδι
Η Τετάρτη (4/2) είναι η μέρα των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδος αλλά και το παιχνίδι ανάμεσα στον Αστέρα AKTOR και τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα.
Οι Πειραιώτες είχαν κάνει αίτημα για αναβολή του αγώνα της 17ης αγωνιστικής λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων στο Champions League και το ματς ορίστηκε εκ νέου στις 4 Φλεβάρη με την πρώτη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 18:30.
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τον διαιτητή που θα σφυρίξει το ματς και αυτός θα είναι ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης με βοηθούς τους Αρμακολά και Νίκζα, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Ματσούκας. Στο VAR θα βρίσκονται οι Παπαδόπουλος και Μόσχου.
