Ο ΠΑΟΚ κατέγραψε ένα μοναδικό ρεκόρ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα εναντίον του Πανσερραϊκού για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

O ΠΑΟΚ δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα για να φτάσει στην επικράτηση με 4-1 επί του Πανσερραϊκού, μια νίκη που συνοδεύτηκε και από ένα ιστορικό επίτευγμα. Όπως αναφέρει η Super League, οι «ασπρόμαυροι» σημείωσαν τέσσερα τέρματα πριν συμπληρωθούν τα 26 λεπτά αγώνα, δημιουργώντας νέο ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου στην Α’ Εθνική/Super League.

Με αυτή την επίδοση, ο Δικέφαλος βελτίωσε κατά ένα λεπτό την καλύτερη μέχρι πρότινος εκκίνηση του, που είχε καταγραφεί στις 18 Απριλίου 2010, στο ΠΑΟΚ-Εργοτέλης 4-1, όταν το τέταρτο γκολ είχε σημειωθεί πριν το τέλος του 27ου λεπτού.

Παρά το εκρηκτικό ξεκίνημα απέναντι στον Πανσερραϊκό, δεν απειλήθηκε το απόλυτο ρεκόρ των πέντε τερμάτων σε ένα ημίχρονο, το οποίο κρατά από τις 21 Μαΐου 2000, στο 5-0 επί της Καβάλας, όταν οι «ασπρόμαυροι» είχαν διαμορφώσει το σκορ πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους.

Η αναφορά της διοργανώτριας αρχής για το ρεκόρ του ΠΑΟΚ:

«Ο ΠΑΟΚ σημείωσε τέσσερα τέρματα στην αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό πριν συμπληρωθούν τα 26 λεπτά του αγώνα και με αυτή την επίδοση δημιούργησε νέο ρεκόρ στην ιστορία του στην Α’ Εθνική/Super League. Ο «Δικέφαλος» βελτίωσε τη μέχρι τώρα καλύτερη «εκκίνηση» που είχε κατά ένα λεπτό, αφού το προηγούμενο ρεκόρ είχε δημιουργηθεί στην αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Εργοτέλης 4-1 στην Τούμπα, στις 18 Απριλίου 2010. Τότε, το τέταρτο τέρμα είχε σημειωθεί πριν ολοκληρωθεί το 27ο λεπτό, με τον Θανάση Παπάζογλου να δίνει συνέχεια στα γκολ των Σορλέν (2’), Μουσλίμοβιτς (10’) και Τσιρίλο (16’).

Αυτή η επίδοση ήταν η ισοφάριση του ρεκόρ που είχε δημιουργηθεί στις 26 Μαρτίου 1972, όταν ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού Λευκωσίας με 5-1 και τα τέσσερα πρώτα γκολ είχαν σημειωθεί από τους Κούδα (16’), Παρίδη (24’), Αποστολίδη (26’) και Ασλανίδη (27’).

Παρότι τα πρώτα τέσσερα γκολ σημειώθηκαν νωρίς, δεν υπήρξε συνέχεια και έτσι δεν κινδύνευσε το ρεκόρ της επίτευξης των πέντε γκολ σε ένα ημίχρονο, το οποίο κρατά από τις 21 Μαΐου 2000, όταν το 5-0 απέναντι στην Καβάλα είχε διαμορφωθεί πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. Οι Παντελής Κωνσταντινίδης (11’), Ναλιτζής (32’, 41’ πέν.), Καφές (34’) και Φρούσος (45’) ήταν οι σκόρερ σε εκείνη την αναμέτρηση».