Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για το ντέρμπι κορυφής το οποίο κρίθηκε από τη διαιτητική ομάδα η οποία ετσιθελικά στέρησε από την ΑΕΚ την επικράτηση...

Αν μη τι άλλο καιρό είχαμε να δούμε τέτοια διαιτητική σφαγή και μάλιστα από διαιτητή κατηγορίας elite... Να γράψω ότι δεν το περίμενα; Θα είμαι ψεύτης και δεν το θέλω μιας και η αλήθεια είναι πώς από την αρχή της σεζόν φαίνεται όλη η δουλειά, την αναδεικνύουμε και φυσικά εκείνοι που πρέπει την απαξιώνουν προκείμενου να παρέχουν σωστά τις υπηρεσίες τους στα ελεγχόμενα Μέσα σαν καλά δουλικά! Το ντέρμπι κορυφής της Νέας Φιλαδέλφειας κρίθηκε απόλυτα από το διαιτητικό team και φέρεται ο στόχος να ήταν ένας: να μην κερδίσει η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό... Η ισοπαλία (1-1) έμοιαζε το απόλυτα επιθυμητό αποτέλεσμα και αυτό αποφασίστηκε να έρθει, με ένα πέναλτι μούφα, όπου ακόμη προσπαθεί ο VAR να βρει κάτι το μεμπτό για να φωνάξει τον διαιτητή και να του πει να το δει γιατί υπάρχει (δήθεν) παράβαση! Δεν είναι άμοιρος ευθυνών ο ρέφερι φυσικά αφού το είδε και διαπίστωσε ότι πρέπει να ανακαλυφθεί παράβαση που δεν υπάρχει...

Όλα αυτά σε ένα ματς στο οποίο σκοπίμως, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί διαφορετικά, ο ίδιος ο VAR δεν κάλεσε τον elite κατηγορίας Μακέλι να αναβαθμίσει την κίτρινη κάρτα του Ποντένσε για χτύπημα εκτός φάσης (και εκνευρισμού) με τον αγκώνα στον Ρότα, φάση που έγινε στο 60' και για όποιον δεν το θυμάται αφού η ΑΕΚ είχε ήδη προηγηθεί στο σκορ! Δεν υπήρχε μεγαλύτερη απόφαση η οποία να συνιστά προσπάθεια αλλοίωσης δεδομένων αναμέτρησης έως ότου φτάσουμε στο 106' όπου βρήκαν ανύπαρκτη παράβαση του Μουκουντί προκειμένου να γλιτώσει την ήττα ο Ολυμπιακός. Όπως και έγινε μιας και ο Ταρέμι εκμεταλλεύτηκε το... δώρο του Μακέλι μέσω του συμπατριώτη του που τον κάλεσε να δει (αλήθεια τι;;;) την φάση και να δώσει πέναλτι και ας μην υπάρχει. Δηλαδή πραγματικά τι ακριβώς έγινε στη φάση και ποια η παράβαση του Μουκουντί; Ότι τρέχει με τον αντίπαλό του παράλληλα;

Βέβαια ο ίδιος VARίστας, μαζί με τον απογοητευτικό για πολλοστή φορά Τσιμεντερίδη (4ος παρακαλώ), δεν μετέφεραν στον Μακέλι το γεγονός ότι έπρεπε να αποβληθεί ο Ποντένσε στην αγκωνιά που ρίχνει αδικαιολόγητα στον Ρότα! Έχασε την φάση εντελώς ο... elite διαιτητής από την Ολλανδία και την ξεπέταξαν με το να δώσουν μία κίτρινη να ...τελειώνουμε. Ο Ολλανδός στο VAR προφανώς πετούσε... χαρταετό, ή είχε κάνει καμία παραγγελία και πλήρωνε το φαγητό, ίσως να μιλούσε στο κινητό του ο άνθρωπος και να την έχασε τη φάση: το ίδιο προφανώς ισχύει και για τον AVAR ο οποίος δεν αφύπνισε κανέναν. Μια φάση που δεν τίθεται καμία αμφιβολία και δεν υπάρχει κανείς να μην αναγνωρίσει την χαζή ενέργεια του Πορτογάλου άσου του Ολυμπιακού η οποία εφόσον έφερνε το αποτέλεσμα που έπρεπε θα διαμόρφωνε τα δεδομένα του αγώνα με την ΑΕΚ ήδη προηγούμενη στο σκορ με 1-0...

Η ...κασέτα θα παίξει από σήμερα και το ψέμα θα επιβληθεί όπως δεκαετίες συμβαίνει. Δεν έχασε ξανά θα πουν ο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ. Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά είναι πως δεν της επέτρεψαν της Ένωσης να νικήσει με μη αποβολή ποδοσφαιριστή του αντιπάλου και μούφα πέναλτι! Εντάξει όμως μίλησε ο Μεντιλίμπαρ μετά το τέλος του ματς για δήθεν γεγονότα που δεν είναι καλά για το ελληνικό ποδόσφαιρο και πραγματικά είναι να γελάει κανείς και να εμπεδώσει ότι καλά τον πλασάρουν τα ελεγχόμενα ΜΜΕ σε τούτο τον τόπο, αλήθεια πού βρισκόταν ο τεχνικός του Ολυμπιακού όταν σύμφωνα με την ΠΑΕ ΑΕΚ στο Φάληρο και την έδρα της ομάδας του βιοπραγούσαν και χτύπησαν παίκτες της Ένωσης; Τι έχει δηλώσει τότε για το ελληνικό ποδόσφαιρο ο κ. Μεντιλίμπαρ; Ουπς δεν είχε πει λέξη και διαπίστωσε πρόβλημα στην Νέα Φιλαδέλφεια όπου δεν υπήρξε υποψία βίας από τον οποιοδήποτε!

Αλήθεια ο κ. Μεντιλίμπαρ τι δήλωσε για την αλητεία σε ματς ποδοσφαίρου γυναικών στο Μοσχάτο όπου δεν αγωνιζόταν καν η ομάδα του Φαλήρου και όπως αποδείχθηκε από βίντεο κουκουλοφόροι χτύπησαν γυναίκα και άσχετους επειδή έβλεπαν το ματς και έπαιζε η ΑΕΚ; Μάλλον δεν ήταν στην Αθήνα και την Ελλάδα στα συγκεκριμένα, απαράδεκτα και άνευ προηγούμενου σκηνικά, ο Μεντιλίμπαρ και γι' αυτό δεν αναφέρθηκε σε αυτά, θα τα ξέχασε μωρέ, δεν θα τα έμαθε λογικά διότι δεν γίνεται να τα θεωρεί συμβάντα για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν υπάρχει στα σοβαρά να ασχοληθούμε με το ματς πλην των φάσεων που το καθόρισαν σε βάρος της ΑΕΚ, διότι (και ευτυχώς) σαν ήττα εισέπραξαν ΟΛΟΙ στην Ένωση το ισόπαλο αποτέλεσμα, αλλά και των άστοχων δηλώσεων του προπονητή του Ολυμπιακού. Περιμένουμε να δούμε τα κανάλια και τα Μέσα να εστιάζουν στην απόλυτη ξεφτίλα οπαδών στο Μοσχάτο και την Πολιτεία να κάνει τα αυτονόητα!

Το πιο σημαντικό για τον Δικέφαλο και τον Μάρκο Νίκολιτς είναι ότι αποδείχθηκε ότι σε αντίθεση με το ματς στο Φάληρο, απέδειξε ότι δύναται να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, αλλά και να τον κερδίσει (αν την αφήσουν βεβαίως βεβαίως) ειδικά στο μεγαλύτερομέρος του δεύτερου 45λεπτου ακόμη και με τέτοια εχθρική διαιτησία αν σκόραρε στη διπλή φάση με Γιόβιτς και Πινέδα (δοκάρι) θα είχε πάρει το τρίποντο.