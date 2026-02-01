ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Ισοφάρισαν με πέναλτι στο φινάλε οι Πειραιώτες (vid)
Απίστευτο τέλος στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για την 19η αγωνιστική της Super League. Ο αγώνας ήταν στο 14ο λεπτό των καθυστερήσεων όταν ο Μουκουντί μάρκαρε τον Λουίζ. Στην φάση αυτή οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι με τον Μάκελι αρχικά να μην δίνει κάτι και ανάμεσα στους παίκτες να επικρατεί ένταση.
Στην συνέχεια όμως ο Ντιέπερινκ κάλεσε τον συμπατριώτη του Ολλανδό να δει την φάση στο VAR και άλλαξε την απόφασή του δίνοντας πέναλτι. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε ο Ταρέμι με τον Ιρανό να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα κάνοντας έτσι το 1-1.
Ο σκόρερ πανηγύρισε λίγο πιο έντονα γυρνώντας προς τον κόσμο της ΑΕΚ και στην συνέχεια ο ίδιος με κινήσεις του φάνηκε σαν να ζητάει συγγνώμη για την κίνησή του αυτή.
