Στρακόσα: «Η ήττα στον πρώτο γύρο μας πόνεσε, χρωστάμε κάτι στον ΠΑΟΚ»

Ο γκολκίπερ της ΑΕΚ, Θωμάς Στρακόσα μίλησε για τη μεγάλη πρόκληση που υπάρχει μπροστά στο ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, αλλά και για τις φετινές του εμφανίσεις.

Στα κανάλια Novasports μίλησε ο Θωμάς Στρακόσα ενόψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο Αλβανός διεθνής τερματοφύλακας της ΑΕΚ υπογράμμισε πως η ομάδα του κάτι χρωστάει στον ΠΑΟΚ μετά την ήττα στον πρώτο γύρο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ παραδέχθηκε πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση και σε αυτό τον βοηθάει τόσο το κλίμα μέσα στην ομάδα όσο και εκείνο στην οικογένειά του.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Θωμάς Στρακόσα στα κανάλια Novasports:

«Είναι ξεκάθαρα θετικό το κλίμα, ερχόμαστε από μια καλή περίοδο, πιστεύω θα είναι ένα σημαντικό ντέρμπι για εμάς και αυτούς, ελπίζω να είναι ένα ωραίο θέαμα για τον κόσμο αλλά να βγούμε κερδισμένοι εμείς».

Για το πως περιμένει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ: «Θεωρώ ότι θα είναι μάλλον το πιο δύσκολο ντέρμπι αυτής της σεζόν, είμαστε σε καλή στιγμή εμείς και αυτοί. Εμείς και ο ΠΑΟΚ, είμαστε οι δυο καλύτερες ομάδες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι στην έδρα τους, ξέρουμε ότι μας είχε πονέσει η ήττα στο μεταξύ μας ντέρμπι του πρώτου γύρου στην έδρα μας που δεν ήμασταν καλοί, τους χρωστάμε και εμείς κάτι».

Για τη δική του εξαιρετική απόδοση: «Θεωρώ ότι είμαι πολύ καλά με την οικογένεια μου και την κοπέλα μου πίσω στο σπίτι μου, όποτε αυτό και το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα που είναι θετικό, με βοηθάει και μπορώ να βγάλω τον καλύτερο μου εαυτό».

Για το ποια είναι η καλύτερη του απόδοση μέχρι τώρα: «Ελπίζω η επόμενη (γέλια). Μάλλον αυτή με την Τρίπολη».