Η ΑΕΚ έχασε τεράστια διπλή ευκαιρία στο 68ο λεπτό για το 2-0 κόντρα στον Ολυμπιακό με Γιόβιτς και Πινέδα.

Δέκα λεπτά μετά το γκολ του Μπάρναμπας Βάργκα για το 1-0 στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό ο Δικέφαλος σπατάλησε τεράστια ευκαιρία για το 2-0.

Ο Μαρίν εκτέλεσε φάουλ, ο Βάργκα πήρε ακόμα μια κεφαλιά στην περιοχή των Πειραιωτών, ο Γιόβιτς έκανε την προβολή, αλλά ο Τζολάκης τον νίκησε με τρομερή επέμβαση και στην επαναφορά ο Πινέδα «έσπασε» το οριζόντιο δοκάρι με σουτ προ κενής εστίας.