Γερεμέγεφ: «Ξεχωριστό δέσιμο, ο ΠΑΟΚ είναι οικογένεια»

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ αναφέρθηκε στον χαμό των 7 αετόπουλων και στάθηκε στο ότι υπάρχει ξεχωριστό δέσιμο στον ΠΑΟΚ και όλοι είναι μια οικογένεια.

Παρότι πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση πετυχαίνοντας ένα γκολ και δίνοντας δύο ασίστ συμβάλλοντας στο 4-1 του ΠΑΟΚ επί του Πανσερραϊκού, ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ δεν μπορούσε να χαρεί αυτή την εμφάνιση, καθώς στάθηκε στον χαμό των 7 αετόπουλων.

Ο Σουηδός επιθετικός μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής: «Είναι μια μεγάλη τραγωδία. Είμαι μόλις 1 μήνα εδώ, αλλά αμέσως κατάλαβα το πόσο τραγικό είναι αυτό που συνέβη. Υπάρχει ένα ξεχωριστό δέσιμο ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη οικογένεια. Είναι κάτι δύσκολο. Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Παλεύουμε πάντα μαζί στις καλές και στις κακές στιγμές. Αυτή ήταν η χειρότερη στιγμή φυσικά».

Για το αν του ταιριάζει το στυλ παιχνιδιού του ΠΑΟΚ: «Το πλάνο παιχνιδιού του προπονητή είναι ξεκάθαρο, το στυλ παιχνιδιού είναι κάτι που μου ταιριάζει απόλυτα. Έχω γύρω μου πολύ ποιοτικούς συμπαίκτες, μπορώ να συνεργαστώ άψογα μαζί τους. Ξέρουμε ότι μπορούμε να δουλέψουμε πολύ καλά, είμαστε ακόμη στην αρχή βέβαια, αλλά φαίνεται ότι είμαστε σε μια καλή κατεύθυνση».