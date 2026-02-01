ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Ο Στρακόσα έσωσε την Ένωση σε πλασέ του Ροντινέι
Ο Θωμάς Στρακόσα έκανε φανταστική απόκρουση στο 19' και κράτησε το μηδέν για την ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Οι Πειραιώτες αναπτύχθηκαν εξαιρετικά από αριστερά. Τσικίνιο, Ποντένσε συνεργάστηκαν, ο Ποντένσε με τακουνάκι βρήκε τον Ορτέγκα, αυτός γύρισε ο Ροντινέι κινήθηκ στην πλάτη του Πήλιου, ο οποίος αδράνησε και πλάσαρε, αλλά ο γκολκίπερ της ΑΕΚ στη γραμμή απέκρουσε κι έσωσε την ομάδα του, στερώντας το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.
Η μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.