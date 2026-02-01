Ο Ολυμπιακός στο 19' άγγιξε το 1-0 με τον Ροντινέι, αλλά ο Στρακόσα έσωσε την ΑΕΚ.

Ο Θωμάς Στρακόσα έκανε φανταστική απόκρουση στο 19' και κράτησε το μηδέν για την ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Οι Πειραιώτες αναπτύχθηκαν εξαιρετικά από αριστερά. Τσικίνιο, Ποντένσε συνεργάστηκαν, ο Ποντένσε με τακουνάκι βρήκε τον Ορτέγκα, αυτός γύρισε ο Ροντινέι κινήθηκ στην πλάτη του Πήλιου, ο οποίος αδράνησε και πλάσαρε, αλλά ο γκολκίπερ της ΑΕΚ στη γραμμή απέκρουσε κι έσωσε την ομάδα του, στερώντας το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Η μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού