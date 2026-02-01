ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός: Αναγκαστική αλλαγή ο Κωνσταντέλιας
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πήγε εσπευσμένα στον πάγκο με πρόβλημα τραυματισμού. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ έγινε αλλαγή και υπάρχει αγωνία ενόψει των επερχόμενων αγώνων με Παναθηναϊκό στο Κύπελλο αλλά καιμ με Άρη στο Πρωτάθλημα. Ο Χατσίδης ήταν αυτός που μπήκε - στο 45' - στον αγώνα αντί του Κωνσταντέλια, που είναι ένα βασικότατο στέλεχος του Δικεφάλου του Βορρά και άρα έχει μεγάλη σημασία να αποσαφηνιστεί το μέγεθος του προβλήματός του.
