Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ έγινε αλλαγή στο ημίχρονο αντιμετωπίζοντας πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πήγε εσπευσμένα στον πάγκο με πρόβλημα τραυματισμού. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ έγινε αλλαγή και υπάρχει αγωνία ενόψει των επερχόμενων αγώνων με Παναθηναϊκό στο Κύπελλο αλλά καιμ με Άρη στο Πρωτάθλημα. Ο Χατσίδης ήταν αυτός που μπήκε - στο 45' - στον αγώνα αντί του Κωνσταντέλια, που είναι ένα βασικότατο στέλεχος του Δικεφάλου του Βορρά και άρα έχει μεγάλη σημασία να αποσαφηνιστεί το μέγεθος του προβλήματός του.