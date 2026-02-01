Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-0.

Ο Παναθηναϊκός λύγισε 3-0 την Κηφισιά στη Λεωφόρο με πρωταγωνιστές τους Τεττέη, Αντίνο, Κοντούρη, Σφιντέρσκι και Ταμπόρδα.

Στο 21' ο Αντίνο πέρασε ωραία την μπάλα στην περιοχή, ο Τεττέη κοντρόλαρε, ντρίμπλαρε και δημιούργησε χώρο απέναντι στον αντίπαλό του κι εκτέλεσε άψογα στην απέναντι γωνία του Ραμίρες ανοίγοντας το σκορ.

Στο 63ο λεπτό ο Πέτκοφ, που είχε περάσει στο ματς ως αλλαγή στο 11ο λεπτό στην θέση του τραυματία Ποκόρνι, αντίκρισε δεύτερη κίτρινη, μετά από σκληρό φάουλ στον Σιώπη με αποτέλεσμα να αφήσει την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Στο 81' ο Καλάμπρια έβγαλε με υπέροχη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας της Κηφισιάς τον Σφιντέρσκι κι εκείνος τελείωσε υποδειγματικά τη φάση για το 2-0.

Τρία λεπτά μετά ο Ταμπόρδα έδωσε διαστάσεις στη νίκη των «πρασίνων» κάνοντας το 3-0. Ξανά ο Σφιντέρσκι ξέφυγε από την άμυνα της Κηφισιάς, από την κόντρα ο Τσέριν σούταρε, ο Ραμίρες απέκρουσε, ο Ταμπόρδα πήρε το ριμπάουντ και σκόραρε, διαμορφώνοντας έτσι το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

