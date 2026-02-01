Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Το απίθανο χαμένο τετ α τετ του Πόμπο
Στο 54ο λεπτό ο Πόμπο έχασε πολύ μεγάλη φάση για να βάλει ένα γκολ στο Παναθηναϊκός - Κηφισιά.
Ο Πόμπο έφυγε από πολύ καλή θέση (μετά από κόψιμο που έγινε πάνω στον Σιώπη) και βρέθηκε απέναντι στον Λαφόν. Στο 54ο λεπτό όμως ο γκολκίπερ του Παναθηναϊκού σταμάτησε τον παίκτη της Κηφισιάς, που είχε πολύ σημαντική στιγμή και με με το σουτ του Αμανί ένα λεπτό νωρίτερα, δηλαδή στο 53'.
