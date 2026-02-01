Αντιπροσωπεία της Θύρας 7 βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας για να αποτίσει φόρο τιμής στους 7 αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ.

Την Παρασκευή, αντιπροσωπεία της Θύρας 7 βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας και απέτισε φόρο τιμής στα αδικοχαμένα παιδιά του ΠΑΟΚ . Όπως ανέφερε και το σχετικό post για τα παιδιά αυτά που χάθηκαν στο τροχαίο της Ρουμανίας: «Πετάξτε ψηλά αετοί με το κασκόλ στα χέρια η τελευταία σας πνοή». Να θυμίσουμε πως οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού που είχαν βρεθεί στην Ολλανδία είχαν αναρτήσει πανό για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Το πανό στην Ολλανδία έγραφε «Πετάξτε ψηλά αετοί με το κασκόλ στα χέρια η τελευταία σας πνοή». Ήδη από την πρώτη στιγμή η Θύρα 7 και ο επίσημος Ολυμπιακός είχαν εκφράσει και την θλίψη τους και την συμπαράστασή τους προς τον ΠΑΟΚ για αυτήν την ανείπωτη τραγωδία.