Ο Ερασιτέχνης του Άρη δημιούργησε ένα συγκινητικό βίντεο για την επέτειο των τεσσάρων χρόνων από την δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

Σήμερα (1/2) συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την ημέρα της εν ψυχρώ δολοφονίας του Άλκη Καμπανού στα σκαλοπάτια της οδού Γάζη, η οποία σήμερα φέρει το όνομά του.

Με αφορμή αυτή τη «μαύρη» επέτειο, ο ερασιτέχνης του Άρη προχώρησε σε μία πολύ συγκινητική πρωτοβουλία. Αναλυτικότερα, με ένα βίντεο που δημοσιοποίησαν στα κοινωνικά δίκτυα και μιλάει για την οπαδική βία, οι «κιτρινόμαυροι» απέτισαν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο 19χρόνο.

Πιο συγκεκριμένα ο σκοπός της εν λόγω ανάρτησης είναι να περάσει το μήνυμα πως: «Πίσω από τις φανέλες είναι άνθρωποι. Μία πόλη, πολλές ομάδες. Η πόλη ανήκει σε όλους».

Οι δράσεις του Ερασιτέχνη πάντως δεν σταματούν εκεί, καθώς όπως έχει γνωστοποιηθεί εδώ και καιρό σήμερα το πρωί στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο στο σημείο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Άλκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη:

«Αυτήν την Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί, ο Α.Σ. ΑΡΗΣ θα τελέσει τρισάγιο στη μνήμη του Άλκη Καμπανού. Του δικού μας Άλκη. Χρέος μας και καθήκον μας είναι να είμαστε εκεί, στον τόπο της τραγωδίας, όσοι μπορούμε περισσότεροι από την οικογένεια του ΑΡΗ. Για να τιμήσουμε, να υπενθυμίσουμε, να φωνάξουμε, να αλλάξουμε. Για να κρατήσουμε για πάντα ζωντανό τον Άλκη μας».