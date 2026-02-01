Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League συνεχίζεται σήμερα, Κυριακή (1/2) με τέσσερα παιχνίδια. Στο πρόγραμμα των μεταδόσεων ξεχωρίζει το ματς ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην «OPAP Arena», με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 21:00.

Οι Ερυθρόλευκοι επιστρέφουν μετά τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις και την πρόκριση στα Play Offs του Champions League για να βρεθούν ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου βρίσκεται η Ένωση, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μην έχει στη διάθεσή του τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί για το ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας.

Η μετάδοση της αναμέτρησης θα γίνει από το Cosmote Sport 1.

Οι μεταδόσεις της ημέρας για τη Super League