Ο Ελ Καμπί έμεινε εκτός αποστολής του Ολυμπιακού και η Ένωση θ' αποφύγει έναν «εφιάλτη».

Στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, ο Αγιούμπ Ελ Καμπί δεν θα είναι αυτή τη φορά η αιχμή του δόρατος για τον Ολυμπιακό.

Ο τεχνικός των Πειραιωτών θα στερηθεί το μεγάλο του όπλο και ο συνάδελφός του της Ένωσης, ο Μάρκο Νίκολιτς, θα έχει έναν πονοκέφαλο λιγότερο.

Η ΑΕΚ μέχρι τώρα με τον Ελ Καμπί είχε βρει τον μπελά της. Ο 32χρονος (25/6/93) Μαροκινός επθετικός έχει τρομερή παράδοση εναντίον της ΑΕΚ και δεν θα μπορέσει να τη συνεχίσει.

Ο φορ του Ολυμπιακού έχει σκοράρει κόντρα στην Ένωση περισσότερες φορές από κάθε άλλη ελληνική ομάδα. Ο Ελ Καμπί έχει 4 γκολ σε 9 ματς με τον ΠΑΟΚ, 4 γκολ σε 7 ματς με τον Άρη και 2 γκολ σε 10 αγώνες σε ντέρμπι αιωνίων με τον Παναθηναϊκό. Με την ΑΕΚ έχει σε 9 αγώνες 7 γκολ και μία ασίστ...

Ο Ελ Καμπί από τα 9 ματς εναντίον της ΑΕΚ βρήκε δίχτυα στα πέντε. Στα τέσσερα παιχνίδια που σκόραρε, νίκησε ο Ολυμπιακός και στο άλλο το αποτέλεσμα ήταν ισοπαλία. Σε μία ακόμα νίκη επί της Ένωσης δεν είχε γκολ, αλλά έδωσε ασίστ. Στο ματς του πρώτου γύρου στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 26/10/25 είχε ανοίξει το σκορ με πέναλτι.

Να σημειωθεί ότι τα 7 γκολ του Ελ Καμπί εναντίον της ΑΕΚ είναι προσωπικό ρεκόρ. Τόσα γκολ έχει σημειώσει και κόντρα στην Ντιφάα Ελ Τζαντίντα, ομάδα της πατρίδας του. Ακολουθεί ο Βόλος, τον οποίο έχει πληγώσει 5 φορές κι αρκετές ομάδες με 4 γκολ.

Τα ματς του Ελ Καμπί με την ΑΕΚ

Super League

2023-24

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1 (ένα γκολ, 81' συμμετοχής)

2024-25

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 4-1 (τρία γκολ, 90' συμμετοχής)

Κύπελλο Ελλάδας

2024-25

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 6-0 (ένα γκολ, 17' συμμετοχής)

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 2-0 (μηδέν γκολ, 22' συμμετοχής)

Super League Playoffs

2023-24

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-0 (μηδέν γκολ, 61' συμμετοχής)

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0 (μία ασίστ, 90' συμμετοχής)

2024-25

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 1-0 (ένα γκολ, 90 λεπτά συμμετοχής)

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 0-2 (μηδέν γκολ, 72' συμμετοχής)

2025-26

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0 (1 γκολ, 83 λεπτά συμμετοχής)

Ν' ανοίξει λογαριασμό ο Ποντένσε

Ο 30χρονος Ντάνιελ Ποντένσε επέστρεψε φέτος στον αγαπημένο του Πειραιά και θα αντιμετωπίσει για δεύτερη φορά στη σεζόν την ΑΕΚ.

Ο Ποντένσε έχει κόντρα στην Ένωση τις περισσότερες ασίστ από κάθε άλλη ελληνική ομάδα. Έχει 5 κι ο απολογισμός σε αυτά τα ματς που έδωσε ασίστ ήταν 3 νίκες και 2 ισοπαλίες. Συνολικά, ο Ποντένσε έχει παίξει οκτώ φορές κόντρα στην ΑΕΚ με απολογισμό 4 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Όσο κι αν φαίνεται περίεργο, όμως, δεν έχει σκοράρει με αντίπαλο την ΑΕΚ!

Ο βραχύσωμος Πορτογάλος εξτρέμ με τον Παναθηναϊκό έχει 2 γκολ σε 11 αγώνες. Με τον ΠΑΟΚ έχει 2 γκολ σε 8 αγώνες και με τον Άρη μετράει 3 γκολ σε 7 αγώνες. Με την Ένωση ακόμα ψάχνει το πρώτο του γκολ. Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου είχε την ασίστ στον Ταρέμι.

Αναλυτικά τα παιχνίδια του κόντρα στην ΑΕΚ:

Super League

2018-19

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1 (μία ασίστ, 90' συμμετοχής)

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 4-1 (μία ασίστ, 90' συμμετοχής)

Super League

2019-20

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0 (μία ασίστ, 90' συμμετοχής)

Super League

2023-24

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1 (μία ασίστ, 54' συμμετοχής)

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 1-2 (μηδέν γκολ και ασίστ, 83' συμμετοχής)

Super League Playoffs

2023-24

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-0 (μηδέν γκολ και ασίστ, 90' συμμετοχής)

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0 (μηδέν γκολ και ασίστ, 81' συμμετοχής)

2025-26

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0 (μία ασίστ, 83 λεπτά συμμετοχής)