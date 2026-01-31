Βόλος – ΑΕΛ Novibet 0-2: Τα highlights του αγώνα (vid)
Μεγάλη ΑΕΛ Novibet και μέσα στο Πανθεσσαλικό. Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη που είχε ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τούπτα που πέτυχε δύο γκολ, επικράτησε με 2-0 του Βόλου και ανέβηκε στην 10η θέση έχοντας 19 βαθμούς, όσο και η 9η Κηφισιά.
Οι «βυσσινί» μάλιστα κατάφεραν να μείνουν για πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς να χάσουν και τρίτο συνεχόμενο χωρίς να δεχθούν γκολ. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης αυτής.
