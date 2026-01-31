Η θέση που αποτελεί μεγάλο ερωτηματικό στην ΑΕΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είναι αυτή κοντά στον Γιόβιτς, με τον Μάρκο Νίκολιτς να ζητάει πάθος, αλλά και μυαλό από τους παίκτες του.

Την ώρα που η ΑΕΚ τελειώνει με τα τυπικά για την τρίτη της μεταγραφή τον Ιανουάριο με τον Χακίμ Σαχαμπό, ο Μάρκο Νίκολιτς με τους παίκτες του είναι έτοιμοι για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (1/2, 21:00) στην Allwyn Arena. Έχουν προηγηθεί οι δύο σερί νίκες με Παναθηναϊκό και Αστέρα Τρίπολης, με τους κιτρινόμαυρους να βγάζουν αντίδραση, αλλά να καλούνται να βελτιώσουν σημαντικά την απόδοσή τους. Να βγάλουν πάθος παίζοντας με μαχητικό πνεύμα και αυτοπεποίθηση, αλλά και μυαλωμένα καθώς θα πρέπει να διαθέτουν συγκέντρωση αποφεύγοντας τα λάθη, όπως τόνισε ο Νίκολιτς στις δηλώσεις του.

Ο Σέρβος τεχνικός έχει αναλύσει πολύ τον Ολυμπιακό, όπως φάνηκε ξεκάθαρα στα όσα είπε, ενώ διαθέτει πληθώρα επιλογών με αποτέλεσμα για ακόμα μια φορά αρκετοί να είναι εκείνοι που θεωρητικά διεκδικούν θέση στη μεσοεπιθετική γραμμή. Το μεγαλύτερο ερωτηματικό πιθανότατα εντοπίζεται σε αυτόν που θα παίξει μαζί με τον Γιόβιτς μπροστά. Στα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Αστέρα Τρίπολης ο Βάργκα πλαισίωσε τον φορμαρισμένο Γιόβιτς στη γραμμή κρούσης, ωστόσο ενόψει Ολυμπιακού εκτός από τον Ούγγρο φορ υπάρχουν κι άλλοι δύο που διεκδικούν θέση και μένει να φανεί ποια θα είναι η τελική επιλογή του Νίκολιτς.

Ο ένας είναι ο Κοϊτά, ενώ υπάρχει και ο Ζίνι, ο οποίος πήρε χρόνο περνώντας ως αλλαγή στα δύο τελευταία ματς και από εδώ και πέρα θα μπαίνει όλο και περισσότερο στην εξίσωση από τον Σέρβο κόουτς. Από εκεί και πέρα στη μεσοεπιθετική γραμμή, αριστερά ο Γκατσίνοβιτς, που επιστρέφει καθώς εξέτισε, φαίνεται να έχει το προβάδισμα, ενώ δεξιά είναι η άλλη θέση που μοιάζει ανοικτή με τον Λιούμπισιτς να συγκεντρώνει τις πιο πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει, αλλά και τους Ελίασον και Κοϊτά να «παίζουν» επίσης ως υποψήφιοι.

Πιο ξεκάθαρα μοιάζουν φυσικά τα πράγματα από τη μέση και πίσω, όπως συμβαίνει σχεδόν πριν από κάθε αναμέτρηση. Ο Στρακόσα στην εστία, οι Ρέλβας και Μουκουντί ως δίδυμο στο κέντρο της άμυνας και ο Ρότα δεξιά είναι οι δεδομένοι, ενώ λογικά ο Πήλιος έχει το πάνω χέρι έναντι του Πένραϊς για να ξεκινήσει αριστερά, με τον Μαρίν να αναμένεται να επιστρέψει πλάι στον Πινέδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής.