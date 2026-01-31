Ο Χακίμ Σαχαμπό λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προσγειώθηκε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ.

Στην Αθήνα έφτασε αργά το βράδυ της Παρασκευής ο Χακίμ Σακαμπό, με τον 20χρονο μέσο από τη Ρουάντα να είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Σταντάρ Λιέγης στην ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα ο Σαχαμπό προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο μετά τα μεσάνυχτα με πτήση από τις Βρυξέλλες μαζί με τους εκπροσώπους του και από το Σάββατο θα «τρέξουν» τα διαδικαστικά με τα ιατρικά και έπειτα τις ανακοινώσεις.

Η ΑΕΚ προσθέτει στο ρόστερ της τον έναν χαφ που αναζητούσε τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, φτάνοντας σε συμφωνία με τη Σταντάρ Λιέγης σε ένα ποσό που θα ξεπεράσει μαζί με τα μπόνους τα 2 εκατ. ευρώ, ενώ η βελγική ομάδα διατηρεί και ένα ποσοστό μεταπώλησης γύρω στο 20%.

Ο Σαχαμπό θα αποτελέσει την τρίτη μεταγραφική προσθήκη της ΑΕΚ για τον Ιανουάριο μετά από αυτές των Μάρτιν Γκεοργκίεφ και Μπάρναμπας Βάργκα.

Το who is who του Σαχαμπό

Ο 20χρονος μέσος που γεννήθηκε στις Βρυξέλλες με ρίζες από τη Ρουάντα (διαθέτει βελγικό διαβατήριο) και μετράει 9 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα της Ρουάντας έχει ύψος 1,85μ. και μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως εξάρι όσο και ως οκτάρι.

Αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Γκενκ και μεταπήδησε στη Σταντάρ Λιέγης το 2020. Έπειτα εντάχθηκε στη Λιλ και στις ομάδες Κ17 και Κ19 του γαλλικού συλλόγου, ενώ το 2024 επέστρεψε στη Σταντάρ για να δοθεί λίγους μήνες αργότερα ως δανεικός στην Μπέερσχοτ.

Τη φετινή σεζόν με τη Σταντάρ μέτρησε 14 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και άλλες δύο στο Κύπελλο, ενώ πραγματοποίησε συνολικά 34 εμφανίσεις με τη φανέλα της βελγικής ομάδας.