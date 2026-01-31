Χιμένεθ: «Στο ημίχρονο το σκορ θα έπρεπε να ήταν 0-3»

Ο Μανόλο Χιμένεθ εστίασε στην επιθετική λειτουργία του Άρη στο Αγρίνιο και στις φάσεις που δεν μετουσιώνει η ομάδα του.

Η αλήθεια είναι ότι αυτό το… έργο, ο Ισπανός το είδε και πριν από μία εβδομάδα στην ισοπαλία με τον Λεβαδειακό όπου ο Άρης είχε τρεις κλασικές ευκαιρίες για να τελειώσει το παιχνίδι και τελικώς δέχθηκε την ισοφάριση στις καθυστερήσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο αναφέρθηκε στις χαμένες ευκαιρίες απέναντι στον Παναιτωλικό εστιάζοντας σ’ αυτές του πρώτου ημιχρόνου.

«Όλοι βλέπουν τα αμυντικά λάθη αλλά εγώ θέλω να σταθώ στα επιθετικά. Είχαμε πολλές προϋποθέσεις να σκοράρουμε. Στο πρώτο μέρος, το σκορ έπρεπε να είναι στο 0-3. Πρέπει να έχουμε περισσότερο ένταση επιθετικά. Δεν χρειάζεται να ρισκάρουμε και να χάνουμε τα ματς μέσα από τα χέρια μας. Έτσι, αφήσαμε τον αντίπαλο να μείνει μέχρι τέλους στο ματς και να διεκδικήσει κάτι που δεν του άξιζε», είπε και αναφέρθηκε στην ανάγκη βελτίωσης σε όλους τους τομείς του αγώνα. Είμαι ικανοποιημένος που κερδίσαμε αλλά πρέπει να το διορθώσουμε. Σήμερα δεν το πληρώσαμε, αλλά σε επόμενα ματς μπορεί να γίνει. Πρέπει να το βελτιώσουμε», δήλωσε ο Χιμένεθ στη συνέντευξη Τύπου.