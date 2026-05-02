Άρης: Πηγαίνει στην Κρήτη για την… αξιοπρέπειά του
Το τελευταίο είναι και το μεγαλύτερο ζήτημα για τις τέσσερις ομάδες που αγωνίζονται στα Playoff 5-8, από τη στιγμή που δεν υπάρχει διακύβευμα. Ο Άρης ήλπιζε στη διάσωση μιας καταστροφικής χρονιάς μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, καθώς όμως ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας και το ευρωπαϊκό εισιτήριο, η όλη διαδικασία στερείται ενδιαφέροντος. Η προετοιμασία των «κίτρινων» ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου (2/5) και η αποστολή θα αναχωρήσει για την Κρήτη με τον Μιχάλη Γρηγορίου να έχει πάρει τις αποφάσεις του σχετικά με το βασικό σχήμα.
Οι αλλαγές στην αριστερή πλευρά είναι δεδομένες καθώς ο Νοά Φαντιγκά θα αντικαταστήσει τον τραυματία Χαμζά Μεντίλ ενώ ο Βραζιλιάνος Ντούντου προβλέπεται να πάρει τη θέση του Γιάννη Γιαννιώτα. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, η απόφαση διαχείρισης του Μάρτιν Χόνγκλα (λόγω των ενοχλήσεων στο γόνατο) θα δώσει θέση στην 11αδα στον Φρέντρικ Γένσεν καθώς δεν προβλέπονται αλλαγές στις υπόλοιπες θέσεις. Ο Τίνο Καντεβέρε θα παραμείνει στην κορυφή της επίθεσης, μπροστά από τον Κάρλες Πέρεθ και ο Μπενχαμίν Γκαρέ στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, μπροστά από τον Άλβαρο Τεχέρο. Στο κέντρο της άμυνας, κατά πάσα πιθανότητα, θα συνυπάρξουν οι Φαμπιάνο-Ροζ.
