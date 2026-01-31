Μπουσαΐντ: «Πρέπει να δουλέψουμε πάνω στο γκολ»

Ο Ότμαν Μπουσαΐντ αναφέρθηκε στις χαμένες ευκαιρίες του Άρη αλλά και στη βαθμολογική αξία της νίκης στο Αγρίνιο.

Ο βραχύσωμος επιθετικός του Άρη μίλησε στα κανάλια COSMOTE μετά τη νίκη του Άρη και δήλωσε αρχικά ότι… «είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Δέχθηκα μια μεγάλη αγκαλιά από τους παίκτες μου σε μια δύσκολη κατάσταση για μας. Το παιχνίδι ήταν σημαντικό για όλο το κλαμπ και ξέραμε ότι έπρεπε να νικήσουμε. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, κάθε παιχνίδι είναι τελικός κι αυτό που παίξαμε δεν ήταν εξαίρεση. Θέλουμε να κάνουμε μια νέα αρχή μαζεύοντας τους βαθμούς».

Εκεί ρωτήθηκε για τις χαμένες ευκαιρίες. «Δυστυχώς, υπάρχουν κι αυτά τα παιχνίδια. Είμαι χαρούμενους που επιμείναμε και στο τέλος δικαιωθήκαμε. Πρώτα πρέπει να φτιάχνεις ευκαιρίες και μετά να τις τελειώνεις. Κι εμείς θα έπρεπε να είχαμε τελειώσει τις φάσεις. Θα μπορούσε να ήταν το σκορ 0-2 στο πρώτο ημίχρονο και όλα να είχαν τελειώσει. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω στο γκολ, να μην κάνουμε δώρα στους αντιπάλους μας».