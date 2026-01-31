Ένας διαφορετικός (μεταγραφικός) χειμώνας και ο Ολυμπιακός!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για το ντέρμπι κορυφής στης Φιλαδέλφειας τα μέρη, ενώ εστιάζει σε Σαχαμπό και χειμερινή μεταγραφική περίοδο...

Σήμερα και πριν λίγες ώρες προσγειώθηκε στην Αθήνα, μετά τα μεσάνυχτα για να είμαστε απόλυτα συγκεκριμένοι, ο Χακίμ Σαχαμπό. Εννοείται πως στην Ελλάδα και αυτή η μεταγραφή έχει σηκώσει ήδη μπόλικη κουβέντα και ανάλυση σχετικά με το αν θα δύναται να βοηθήσει την ομάδα άμεσα και ουσιαστικά. Διότι η αλήθεια είναι πως όταν ακούς από τον προπονητή της ομάδας σου, στην περίπτωσή μας τον Μάρκο Νίκολιτς, να δηλώνει ότι θα αποκτηθεί σύντομα χαφ και πώς θα υπάρχουν δυο περιπτώσεις: μια που αφορά ποδοσφαιριστή top top player και game changer και έναν με προοπτική, οι εννέα στους δέκα για να είμαστε σωστοί και δίκαιοι, θα περιμένουν τον πρώτο να αποκτηθεί και θα το επιθυμούν. Προφανώς όταν συμβαίνει το δεύτερο δεν θα προκαλέσει ενθουσιασμό παρά το γεγονός πως ο Σέρβος τεχνικός ήταν όπως πάντα αφοπλιστικά ειλικρινής! Ωστόσο χάρη στις περιπτώσεις που έχει φέρει ήδη ο Ριμπάλτα και έχουν ανταποκριθεί και με το παραπάνω οι αρνητικές αντιδράσεις και τα πικρόχολα σχόλια είναι λιγότερα από ποτέ...

Αλλά στ' αλήθεια μοιάζει λίγο παράταιρο και εκτός λογικής και πραγματικότητας για τούτο το μεταγραφικό το χειμώνα της ΑΕΚ να προκύπτει γκρίνια και να βγάζει κάποιος επιθετικότητα. Όχι γιατί οι Ριμπάλτα και Νίκολιτς έφεραν τους κορυφαίους του είδους στο ποδόσφαιρο και απογειώθηκε το ρόστερ της Ένωσης, δεν ανήκουμε σε αυτή τη κατηγορία και αντιθέτως απέχουμε έτη φωτός, ωστόσο δεν γίνεται να παραβλέψουμε και να μην αναγνωρίσουμε ότι η νυν ιδιοκτησία δαπάνησε (δίχως έως τώρα να έχει πουλήσει κάποιον τούτη την περίοδο) ένα ποσό κοντά στα 9 εκατ ευρώ για την ενίσχυση του αγωνιστικού: πρόκειται για κάτι το οποίο δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία του club, είτε αρέσει σε κάποιον, είτε όχι, είτε δεν τον απασχολεί αφού και αυτό δικαίωμα του κόσμου είναι. Μπορεί να σου πει ο άλλος "εγώ είμαι οπαδός και με απασχολεί να βλέπω και να συμβαίνουν ακόμη περισσότερα πράγματα προς της σωστή κατεύθυνση", το ακούω και πάω παρακάτω.

Όμως είναι ένα γεγονός αυτό που σημειώνω, ένα δεδομένο, κάτι που μετατρέπει σε πολύ διαφορετικό από οποτεδήποτε αυτόν τον (μεταγραφικό) χειμώνα της ΑΕΚ, δίχως αυτό να σημαίνει και να κλειδώνει ότι οι κινήσεις που έγιναν και τα ποσά που δαπανήθηκαν σου εγγυώνται την επιτυχία στο χορτάρι. Ούτε καν αν θα σου βγουν και οι 3 άμεσα και μακροπρόθεσμα δεν είναι δυνατό να το γνωρίζεις. Η Ένωση έδωσε ένα ποσό κοντά στα 9 με 10 εκατ ευρώ (πιο κοντά προς το πρώτο νούμερο βρισκόμαστε) για να ενισχυθεί και αυτό δεν έχει προηγούμενο και αμφιβάλλω αν θα έχει και επόμενο στην αντίστοιχη (χειμερινή) μεταγραφική περίοδο. Εδώ να ενημερώσω ότι το καλοκαίρι θα είναι αρκετά μεγάλο για την ΑΕΚ του Ριμπάλτα αφού θα απαιτηθεί να γίνουν αρκετές κινήσεις για να φτάσουμε στην ολοκλήρωση του σχεδίου του Καταλανού διευθυντή ποδοσφαίρου και του Νίκολιτς φυσικά μιας και αυτόν επέλεξε ο Χαβιέρ Ριμπάλτα για να τρέξουν μαζί το ποδοσφαιρικό πρότζεκτ που είχε στο μυαλό του.

Ντέρμπι αποδείξεων για την ΑΕΚ του 3μηνου αήττητου σερί...

Να ξεκαθαρίσουμε σε αυτό το σημείο ότι δεν αποτελεί την πρώτη επιλογή των δυο ανδρών η περίπτωση του Σαχαμπό μιας και ακόμη και για τον "παίκτη με προοπτική" που ήθελαν στην Ένωση, υπήρξε υποψηφιότητα πάνω από τον 20χρονο διεθνή από την Ρουάντα, ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος του και το κόστος δεν επέτρεψε να γίνει η δουλειά: 5.5 με 6 εκατ ευρώ ήταν οι αξιώσεις και δεν έγινε! Ωστόσο το πιο σημαντικό από όλα τα παραπάνω ήταν, είναι και θα είναι το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η ΑΕΚ λοιπόν έχει μία πολύ σημαντική αναμέτρηση μπροστά της, αυτή με τον Ολυμπιακό όπου συνιστά ντέρμπι αποδείξεων για την Ένωση και μόνο. Το μεγάλο "πρέπει" για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι να αποδείξει ότι δύναται να ανταποκριθεί στο ματς με τους "ερυθρόλευκους" από τους οποίους έχει τη τελευταία ήττα στο πρωτάθλημα (με κάτω τα χέρια) στα τέλη του Οκτώβρη.

Ναι, σωστά διαβάσατε, η ΑΕΚ από τότε έως σήμερα τρέχει αήττητο σερί στο πρωτάθλημα έχοντας ανταποκριθεί όπως επέβαλλε η στόχευση του πρωταθλητισμού. Πιο συγκεκριμένα σε 10 ματς για την Superleague από τις 26/10 έως τώρα αριθμεί 9 νίκες (!!!) και μόλις μία ισοπαλία (και αυτή στο "Βικελίδης"). Η ευχή προφανώς και είναι να συνεχίσει σε αυτό το δρόμο έως το τέλος και σίγουρα ίσως αυτό να σημαίνει ότι θα τα καταφέρει να διεκδικήσει έως το τέλος τον τίτλο και με αυξημένα ποσοστά κατάκτησης. Από την άλλη έχει χτίσει αρνητικό σερί απέναντι στον Ολυμπιακό μετά εκείνη την επικράτηση στην Νέα Φιλαδέλφεια με γκολ του Ελίασον προς το φινάλε της αναμέτρησης... Άλλος ένας λόγος που δείχνει μεγάλο πρέπει ανταπόκρισης για την Ένωση και όχι για τον Νίκολιτς που δεν ήταν εδώ σε αυτό το διάστημα αλλά έχει αντιμετωπίσει μόλις μια φορά την ομάδα του Μεντιλίμπαρ.

Εκείνο το παιχνίδι βέβαια ήταν το χειρότερο μακράν του επόμενου για την ΑΕΚ στις ημέρες του Σέρβου τεχνικού στη τεχνική της ηγεσία και αποτέλεσε και την αφύπνιση και αντίδραση της ομάδας όπως σημειώνω παραπάνω. Είναι δεδομένο πως και ο ίδιος ο Νίκολιτς περιμένει πώς και πώς αυτό το παιχνίδι για να δει πράγματα και να λάβει απαντήσεις εγωισμού από τους ποδοσφαιριστές του. Βαθμολογικά δεν θα κρίνει απολύτως τίποτα η συγκεκριμένη αναμέτρηση οποιαδήποτε ομάδα και αν κερδίσει, ή αν έρθει ισόπαλο το αποτέλεσμα, για τον Δικέφαλο προφανώς και το τρίποντο θα προκαλέσει απογείωση με δεδομένο ότι μπροστά της και έως τα play offs θα απομένει ένα μεγάλο ματς, στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, ενώ για τον ανταγωνισμό θα αρχίζουν τα μεταξύ τους ματς και έχοντας στο ενδιάμεσο σημαντικά ευρωπαϊκά (και για το Κύπελλο) παιχνίδια...